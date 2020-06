Reisadviezen EU-landen aangepast en basisscholen weer open

Aankomende zomer zal het weer mogelijk zijn op vakantie te gaan. Dat heeft premier Mark Rutte woensdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie over het versoepelen van de coronamaatregelen.

Vanaf 15 juni wordt waarschijnlijk het reisadvies voor verschillende EU- en Schengenlanden en het Caribisch deel van het koninkrijk versoepeld, van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel. Geel betekent: „reizen is mogelijk, maar er zijn risico’s”, zegt Rutte. Verwacht wordt dat dit in elk geval gaat gelden voor België, Kroatië, Duitsland en de zes Caribische eilanden.

Maar, waarschuwt premier Rutte, „geel is nog geen groen. Geel kan zomaar weer oranje worden.” Om deze reden vraagt de regering reizigers zich goed te informeren en dagelijks te kijken op naar het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Hierop wordt onder andere bijgehouden hoe het ervoor staat in een land en of Nederlandse toeristen er wel welkom zijn. Ook waarschuwt de premier dat er geen repatriëringsvluchten zullen komen als een vakantieganger onverwacht middenin een uitbraak terecht komt.

Of de versoepelingen doorgaan zal afhangen van ontwikkelingen in de coronacurve. Reizen buiten de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn nog steeds afgeraden. Toeristen uit de EU en Schengenlanden zijn vanaf 15 juni ook weer welkom in Nederland. Reizigers van buiten de EU moeten veertien dagen in zelfquarantaine bij aankomst in Nederland.

In eigen land op vakantie is sowieso toegestaan, maar niet met het ov - dat blijft voor noodzakelijke reizen. Rutte drukte landgenoten op het hart met de fiets of de auto te reizen. Verder vraagt premier Rutte om, indien mogelijk, tot na het hoogseizoen te wachten met een reis. „Als je kunt reizen buiten de schoolvakanties, doe dat vooral”.

Verpleeghuizen, corona-app en basisscholen

Een versoepeling van de bezoekersregeling voor verpleeghuizen stond voor 15 juli op het planning, maar minister Hugo de Jonge (Volksgezonheid, CDA) zei woensdag dag hij niet uitsluit dat deze al eerder wordt doorgevoerd. Sinds deze week mag er per bewoner weer één vaste bezoeker langskomen in het verpleeghuis. De Jonge zegt nu dat waarschijnlijk vanaf 15 juni weer meerdere bezoekers welkom zijn, als de situatie dat toestaat. „We doen het heel stapsgewijs, en dat moeten we blijven doen”, zei De Jonge.

Verder zei minister De Jonge dat er nog gewerkt wordt aan de corona-opsporingsapp. De hoop is dat de app bij aanvang van de zomervakantie klaar is. De app moet contactonderzoek makkelijker maken als het coronavirus weer de kop opsteekt, door bij te houden bij wie een gebruiker in de buurt is geweest. Hoe dit precies gaat werken is nog niet bekend.

Woensdag werd ook bekend dat de basisscholen weer helemaal open gaan vanaf maandag. 8 juni was al de beoogde datum om de lagere scholen weer met volle klassen te laten beginnen, maar als de uitbraak van het coronavirus weer zou oplaaien had dit uitgesteld kunnen worden.

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakten eerder op de avond bekend dat „geen aanwijzingen” zijn dat kinderen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Volgens minister De Jonge „wordt telkens bevestigd wat we dachten, namelijk dat kinderen een kleinere rol spelen in de verspreiding, minder ziek worden en milder ziek worden”.