Auto rijdt in op terras Gennep

In Gennep is een auto een terras opgereden. Daardoor raakten zes mensen gewond, meldt de politie. Het incident vond plaats rond 22.00 uur op een terras aan de Zandstraat in het centrum van de Limburgse plaats.

De auto reed een aantal tafels en bloembakken omver en daarna stapten twee mensen uit, vertellen getuigen tegen dagblad De Limburger. Vervolgens reed de zwaarbeschadigde auto door en na een zoektocht, waarbij ook een helikopter is ingezet, kon de politie de bestuurder aanhouden. Waardoor de auto op het terras terecht kwam is nog niet bekend.

Van de zes gewonden is een persoon naar het ziekenhuis overgebracht en hebben de vijf anderen lichte verwondingen. De politie heeft de omgeving van het terras afgezet en hoort getuigen, slachtoffers en de verdachte.