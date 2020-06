Asscher opnieuw lijsttrekker PvdA bij verkiezingen 2021

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher zal ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker zijn namens de sociaal-democratische partij. Asscher was de enige kandidaat die zich aanmeldde voor de positie. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Het partijbestuur zal zijn lijsttrekkerschap op korte termijn formeel bekrachtigen.

Eind maart was al duidelijk dat Asscher opnieuw de kar wil trekken bij de partij. Hij heeft de ambitie om de volgende premier van Nederland te worden en sluit bij voorbaat een coalitie met Forum voor Democratie uit, zo maakte hij eind maart bekend op een partijcongres in Nieuwegein.

Het is de tweede keer dat de 45-jarige Amsterdammer lijsttrekker is namens de PvdA. In aanloop naar de verkiezingen in maart 2017 versloeg Asscher na een veelbesproken interne strijd Diederik Samsom, maar leed de partij onder zijn leiderschap vervolgens een historische nederlaag waarbij het 29 van de 38 zetels verloor. Eerder was Asscher van november 2012 tot oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het tweede kabinet Rutte.