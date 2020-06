Aantal vluchten op Schiphol stijgt snel

Luchtvaartmaatschappijen verwachten deze zomer een sterke groei van het aantal vluchten, na de uitval van vluchten door de coronacrisis. De twee grootste luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, KLM en easyJet, kondigden dinsdag aan dat ze hun activiteiten in juli en augustus snel willen opvoeren. Ze sluiten daarmee aan op de versoepeling van het Nederlandse reisadvies voor veel Europese landen vanaf 15 juni, waar het kabinet naar verwachting woensdag mee komt.

KLM wil in juli 60 procent meer vluchten uitvoeren dan in juni. Dat betekent dat in juli 25 à 30 procent van het normale aantal vluchten wordt uitgevoerd. In april ging het om 5 procent, met 60 vluchten per dag in plaats van 800. Op dit moment voert KLM 15 à 20 procent van het ‘normale’ aantal vluchten uit.

KLM wil in juli naar 73 Europese en 51 intercontinentale bestemmingen vliegen, en zit daarmee op 78 procent van het pre-corona aantal. Volgens topman Pieter Elbers willen de klanten graag weer op reis. Uit een verklaring: „We breiden het netwerk daarom langzaam en zorgvuldig uit. Met alle genomen hygiënemaatregelen aan boord en op de grond doen we dat zo veilig mogelijk.”

Groei op Schiphol

De Britse budgetmaatschappij easyJet is met 8 procent van de vluchten en ruim 6 miljoen passagiers per jaar de tweede maatschappij op Schiphol. Anders dan KLM, die ook vrachtvluchten uitvoert, hield easyJet alle vliegtuigen aan de grond. Vanaf 1 juli vliegt easyJet weer vanaf Schiphol, en worden geleidelijk 35 routes hervat. Het totale Europese netwerk van easyJet omvat 1.022 routes. De maatschappij verwacht daar in juni 50 procent van uit te voeren, in augustus 75 procent.

Eind mei vlogen 24 maatschappijen vanaf Schiphol, van de 102 (inclusief vrachtvervoerders) in 2019. De frequenties liggen veel lager dan voor de crisis. Elf andere maatschappijen hebben aangekondigd in juni en juli weer te beginnen. Schiphol hoort kort van tevoren of maatschappijen hun vluchten willen hervatten, zegt een woordvoerder.

Alle maatschappijen benadrukken dat vliegen in coronatijd mogelijk is dankzij extra maatregelen. Vliegtuigen worden frequent gereinigd, de lucht aan boord wordt continu ververst. De maatschappijen keren zich tegen afstand houden in het vliegtuig, omdat een hoge bezettingsgraad nodig is om de vluchten rendabel te maken. Sommige maatschappijen houden stoelen vrij tussen passagiers, veel maatschappijen doen dat niet. Het negeren van de 1,5 meter-regel aan boord is omstreden.

Luchtvaartkoepel IATA vreest vertraging van het herstel door per land en maatschappij verschillende maatregelen. Daarom roept IATA regeringen op om de maandag gepubliceerde richtlijnen van VN-luchtvaartorganisatie ICAO snel over te nemen.

In het Takeoff-document van ICAO wordt een aantal maatregelen aanbevolen. Passagiers dragen gezichtsmaskers, worden voor vertrek gescreend door temperatuurmeting of observatie en vullen een gezondheidsverklaring in.

