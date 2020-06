20.000 liter diesel gelekt bij Siberische stad, noodtoestand uitgeroepen

Autoriteiten van de Siberische mijnbouwstad Norilsk hebben dinsdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groot diesellek. Zo’n 20.000 liter diesel uit een energiecentrale kwam terecht in twee rivieren, wat grote ecologische gevolgen kan hebben voor de omgeving, die op veel plekken al ernstig vervuild is.

Op beelden van Russische media is te zien dat delen van de rivieren Daldykan en Ambarnaja rood gekleurd zijn door de gelekte brandstof. Met een drijvende dam wordt de diesel op één plek gehouden, om te voorkomen dat de brandstof niet in het nabijgelegen Pjasinomeer terecht komt. De verwachting is dat het zo’n twee weken kan duren voordat de diesel is opgeruimd.

Het Wereld Natuur Fonds prijst lokale autoriteiten voor de snelle aanpak van het lek. De schade zou daardoor beperkt worden. Het Russische visserijagentschap Rosrybolovstva spreekt tegenover Radio Free Europe van een ecologische ramp. „Het ecologisch herstel van de omgeving kan tientallen jaren duren”, reageert een woordvoerder.

Permafrost

Het Russische mijnbouwconcern Nornikel, die verantwoordelijk is voor de energiecentrale, zegt volgens persbureau AFP dat een dieseltank vorige week ging lekken nadat een van de steunpilaren was weggezonken in de permafrost. De tank zou „dertig jaar zonder problemen” zijn werk gedaan hebben.

Norilsk heeft zo’n 180.000 inwoners en ligt volledig op permafrost. De stad wordt bedreigd door smeltend ijs als gevolg van klimaatverandering. De regio staat bekend om wijdverspreide vervuiling vanwege de zware mijnbouw.

Nornikel - een van de grootste producenten van nikkel en palladium ter wereld - was in 2016 al verantwoordelijk voor een ander lek van giftige stoffen in de Daldykan-rivier. Toen kleurde de rivier ook rood. Het Russische concern kreeg destijds een boete van minder dan 1.000 euro opgelegd voor de schade.

