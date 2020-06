Testen op corona, vanuit je auto

Noor Pijnappels (69) is „eindelijk” getest. Ze vertelt het vanuit haar auto, raampje open, in een oude brandweerkazerne in het centrum van Dordrecht. Hier heeft GGD Zuid-Holland-Zuid zich vanaf half negen dinsdagochtend opgesteld. Om half elf hebben drie teams al honderd mensen uit de regio getest op corona.

Auto’s rijden af en aan: naam vermelden, raampje of portier open, neus snuiten, mond wijd open. De verpleegkundige, geheel bedekt, strijkt met een staafje in de neus en keel. De patiënt krijgt een brief, raampje of portier dicht, volgende auto. Zijn monster gaat in een tube die straks naar het lab gaat.

Vanaf vandaag heb je voor een coronatest geen verwijzing meer nodig van de huisarts of een andere arts. Wel is een afspraak bij de lokale GGD nodig, te maken via een landelijk telefoonnummer. Dat probeerden gisteren zo veel mensen tegelijk – 323.000 – dat het nummer even vastliep. Iedereen krijgt aan de telefoon ook een paar vragen: heeft u last van ‘lichte’ coronaverschijnselen? Zo ja, dan krijg je een afspraak bij de dichtstbijzijnde GGD. In acht uur hopen ze in Dordrecht 400 mensen te hebben getest. De teststraat zal de komende maanden de hele week open zijn.

Drie maanden geleden ziek

Voor Noor Pijnappels had het al even geduurd. Drie maanden geleden was ze ziek, de verschijnselen leken „heel erg op die van Covid-19”, zegt ze. Benauwd, hoesten. Maar de huisarts-assistent vond dat ze niet op Corona getest hoefde te worden, want ze voldeed niet aan de criteria. „Er kwam een longontsteking overheen”, vertelt ze, en opnieuw vond de huisarts-assistent dat ze gewoon thuis moest uitzieken. „Ik voel me nóg steeds niet 100 procent.” Opgelucht is ze nu wel. Over twee of drie dagen weet ze of ze aan Covid-19 lijdt.

Deze GGD heeft de afgelopen maanden keurig iedereen getest die werd ingestuurd, zegt directeur Karel van Hengel. „Maar je moest wel een verwijzing hebben van een arts. Anders testten we niet.” En sommige instellingen wilden ál het personeel laten testen, ook zonder gezondheidsklachten, vertelt Van Hengel. „Dat deden we alleen in uitzonderlijke gevallen.”

Personeel heeft de GGD geworven via internet, het Rode Kruis en uit de eigen geledingen. Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen doen mee. Sommigen testen in deze kazerne. Anderen zullen bij een positieve testuitslag contactonderzoek opzetten bij die patiënt. Om te voorkomen dat corona zich weer verspreidt, nu steeds meer mensen naar buiten gaan, zullen alle GGD’s dit maandenlang moeten volhouden.

Hooikoorts

Dave van Hengel (geen familie), laat zich vanochtend bemonsteren in de keel en neusholte. Zijn ogen tranen ervan. Hij heeft al dagen een loopneus en moet niezen. „Het kan ook hooikoorts zijn. Maar ik appte mijn manager en hij zei dat ik even moest laten testen. Dat doen we ook bij ander personeel.” Van Hengel is teamleider bij een koekjesmachinefabriek in Vlaardingen. Het bedrijf levert aan de VS, Polen, China.

Nel Bouw (72) is helemaal uit Spijkenisse gekomen om zich te laten testen. „Er was in Rotterdam geen plek meer. Maar ik heb vrijdag een operatie aan mijn rug dus ik wilde graag weten of ik corona heb.” Ze is al een tijdje kortademig, het is te horen als ze praat, en hoest. Maar Bouw lijdt ook aan COPD, dus dáár kan de kortademigheid ook van komen.

Bouw heeft, zoals iedereen die zich laat testen, een brief met instructies meegekregen. Daarin staat dat ze alvast alle mensen in kaart moet brengen met wie ze vanaf twee dagen vóór haar ziekteverschijnselen in contact is geweest. Ze moet thuis de uitslag afwachten. Als blijkt dat die positief is, zal een GGD-medewerker haar bellen om over vervolgstappen te praten.