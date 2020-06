Tweede Kamer wil geen handelsverdrag met Zuid-Amerika

De Tweede Kamer is tegen het handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Mercosur, een Zuid-Amerikaans handelsblok bestaande uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Een meerderheid stemde dinsdag in met een motie van de Partij voor de Dieren, waarin het kabinet wordt gevraagd Brussel te laten weten dat het de steun voor het verdrag intrekt.

Na twintig jaar onderhandelen, bereikte de EU vorig jaar een principeakkoord over het verdrag met de Latijns-Amerikaanse landen. Er is al lange tijd kritiek op het verdrag vanuit de milieusector en de landbouw, onder meer omdat het oneerlijke concurrentie in de hand zou werken.

Kritiek

Ook in de Tweede Kamer klinken al langer negatieve geluiden. Onder meer regeringspartij ChristenUnie gaf eerder aan niet akkoord te willen gaan. De Partij voor de Dieren-motie is kritisch op de lagere standaarden in de landbouw, de oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, de fraude met Braziliaans vlees voor Europese markten en dat er geen dwingende afspraken zijn gemaakt om de Amazone te beschermen.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand is verheugd met de steun voor de motie. „Tijdperk van vrijhandelsverdragen is voorbij”, schrijft ze op Twitter.

Ook Mileudefensie is blij. „Geweldig nieuws voor Amazone, boeren en klimaat!” schrijft campagneleider Freek Bersch. „Prachtig dat *juist* Nederland Handelsland nu een andere koers eist.”