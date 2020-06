Trump wil leger inzetten: ‘I am your president of law and order’

SUV rijdt in op politieagenten in Buffalo, New York

Een SUV is maandagavond ingereden op een groep politieagenten in Buffalo, een Amerikaanse stad dicht bij de grens met Canada. Op videobeelden van omstanders is te zien hoe in ieder geval twee van de agenten gewond blijven liggen na de aanrijding. De agenten zijn in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zeker een van hen is ernstig maar niet levensbedreigend gewond geraakt, aldus persbureau AP. Het motief van de bestuurder is vooralsnog onbekend.

De confrontatie vond plaats nadat een man was gearresteerd en agenten knuppels hadden gebruikt om demonstranten weg te jagen. Die betoogden in de stad in het westen van de staat New York vanwege de dood van George Floyd en het politiegeweld dat daar de oorzaak van was. Op de beelden van de aanrijding is te zien hoe de agenten kort tevoren in de richting van de SUV schieten en wegstuiven op het moment dat die op hen inrijdt.

In de grootste stad in de staat New York, de metropool New York, heeft burgemeester Bill de Blasio de maandag ingestelde avondklok met een dag verlengd. De avondklok zal vandaag om 20.00 uur ingaan. Ondanks het dwangmiddel werden er maandagavond in New York opnieuw meerdere winkels vernield of geplunderd.