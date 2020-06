‘Tata Steel verwerpt eisen ultimatum FNV, acties nu onvermijdelijk’

Tata Steel Nederland zou de eisen uit het ultimatum van vakbond FNV dinsdag hebben verworpen. FNV-bestuurder Roel Berghuis zegt tegen ANP dat acties en mogelijk stakingen bij het staalconcern nu „onvermijdelijk” zijn.

FNV eiste onder meer garanties dat afspraken over werkgelegenheid worden gehandhaafd en verlengd. FNV en Tata Steel Nederland waren dinsdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Wat deze acties de komende tijd precies in zullen houden, moet donderdag duidelijk worden. Dan houdt FNV een vergadering met de 4.000 medewerkers van Tata Steel die lid zijn.

Het personeel van Tata Steel heeft een conflict met de Europese leiding van het Indiase staalbedrijf over een reorganisatie. Aanvankelijk zouden 1.650 Nederlandse banen worden geschrapt, met name bij de staalfabriek in IJmuiden. Later werd dit bijgesteld naar 1.250.

Eerder vonden al meerdere protestacties plaats, waarbij onder andere de toegangswegen naar het bedrijf in IJmuiden werden geblokkeerd.