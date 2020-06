Raab: VK heeft ‘historische verantwoordelijkheid’ ten opzichte van Hongkong

Het Verenigd Koninkrijk heeft een „historische verantwoordelijkheid” tegenover Hongkong. Daarom zullen de Britten het opnemen voor de Hongkongse bevolking als China inderdaad zijn omstreden veiligheidswet oplegt aan de speciale bestuurlijke regio. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dinsdag gezegd in het parlement.

„Ik heb nog altijd oprechte hoop dat China zijn besluit heroverweegt”, zei Raab. „Maar zo niet, dan zal het Verenigd Koninkrijk niet de andere kant op kijken waar het gaat om de bevolking van Hongkong. We zullen hen bijstaan en onze verantwoordelijkheden nakomen.” De autonomie van Hongkong wordt ingeperkt door de veiligheidswet, die China juist in staat stelt er zijn macht te vergroten.

Raab herhaalde zijn dreigement van vorige week om de visumregeling voor Hongkongers met een Brits overzees paspoort (BNO) uit te breiden als China invoering van de wet doorzet. Ook zei hij dat het VK „zal nadenken over een verdere reactie”, in samenwerking met zijn „internationale partners”. Daarmee doelt de minister op Australië, Canada en de Verenigde Staten. Met zijn ambtsgenoten uit die drie landen sprak Raab vorige week in een verklaring zijn zorgen uit over de situatie in Hongkong.

Zelfstandigheid

Hongkong was Brits grondgebied tot het in 1997 aan China werd overgedragen. De afspraken bij die overdracht verzekerden de regio van een grote mate van zelfstandigheid. Daaraan tornt de nieuwe veiligheidswet van Beijing, vinden westerse landen. „De wet ondermijnt het één-land-twee-systemen-principe”, herhaalde Raab dinsdag. De veiligheidswet stelt het streven naar afscheiding van China strafbaar, evenals het beledigen van de Chinese vlag en het Chinese volkslied.

Zowel binnen als buiten China heeft de veiligheidswet opschudding veroorzaakt. In Hongkong laaiden vorige week de massale protesten weer op die vorige zomer voor het eerst ontstonden. De Verenigde Staten lieten vrijdag weten de speciale status op te heffen die zij nu nog aan Hongkong toekennen. Door de speciale status konden bedrijven in de VS en Hongkong makkelijk zaken doen en groeide de stad uit tot een van de grootste zakenhubs van Azië. Volgens president Donald Trump is Hongkong door de wet echter „niet autonoom genoeg” meer om de uitzonderingspositie te verdienen.