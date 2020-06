Picnic hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan Verstappen

Onlinesupermarkt Picnic hoeft toch geen schadevergoeding van 150.000 euro te betalen aan Max Verstappen. Het gerechtshof in Amsterdam zette dinsdag een streep door een uitspraak van de rechter dat Picnic inbreuk had gemaakt op het portretrecht van de Formule 1-coureur. De kwestie draait om een reclamefilmpje uit 2016 van Picnic met een Verstappen-lookalike in de hoofdrol.

Het hof vindt dat kijkers duidelijk konden zien dat niet de echte Max Verstappen in het spotje acteerde, maar dat het ging „om een persiflage van zijn optreden in reclamefilms voor Jumbo”. Geen schending van het portretrecht, aldus de raadsheren. Daarbij tast het Picnic-filmpje ook de „eer en goede naam” van Verstappen niet aan en worden zijn zakelijke belangen „niet geschaad”. Daarom is een schadevergoeding niet aan de orde, aldus het hof. Eerder oordeelde de rechtbank juist nog dat het portretrecht van Verstappen zwaarder woog dan het recht op vrije meningsuiting van Picnic.

Nadat de rechter twee jaar geleden de hoogte van de schadevergoeding op anderhalve ton had bepaald, gingen zowel Picnic als Verstappen en diens management in hoger beroep. Het kamp rond de autocoureur vond de schadevergoeding te laag. Eigenlijk had die volgens Verstappens management 350.000 euro moeten zijn, het bedrag dat de sporter zou hebben kunnen bedingen voor een reclamecontract met Picnic. De internetkruidenier liet daarentegen weten de schadevergoeding „extreem hoog” te vinden. Eerder had Picnics advocaat al gezegd dat het filmpje slechts „ludiek” was, „bedoeld als grapje, en amateuristisch gefilmd”.

In het filmpje bezorgt Verstappen zogenaamd boodschappen bij Picnic-klanten. De coureur wordt gespeeld door de in een namaakraceoverall geklede Tom (19) uit Rotterdam. De nep-Verstappen loopt langs een bestelbus van Jumbo, een sponsor van Verstappen, voordat hij in een Picnic-wagentje stapt. „Als je op tijd bent, hoef je niet te racen”, komt er vervolgens in beeld. De video verscheen op de Facebook-pagina van Picnic, en werd snel weer verwijderd nadat Verstappens management bezwaar had gemaakt. Picnic zou het filmpje volgens Verstappens manager precies hebben uitgebracht op het moment dat Jumbo een soortgelijke commercial uitzond met de echte Verstappen als boodschappenbezorger.