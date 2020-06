Net als na de zomervakantie, alleen is er nu haast niemand

Na drie dagen in haar nieuwe baan als docent culturele en kunstzinnige vorming (CKV) aan Het Rhedens in Rozendaal ging de school dicht vanwege corona. Sophie Wolterink ziet sommige leerlingen vandaag dus voor het eerst „in het echt”. Toch heeft ze haar leerlingen de afgelopen weken via Google Classroom en telefonische gesprekken leren kennen: „Je kunt digitaal veel meer doen dan ik van tevoren dacht.”

In haar lokaal zit deze dinsdagochtend een handjevol leerlingen. Elk aan een aparte tafel op ruime afstand van elkaar. De rest van de klas volgt de les thuis via een livestream of werkt daar aan opdrachten. Zo gaat het tot aan de zomervakantie voor alle zeshonderd leerlingen van Het Rhedens (havo, atheneum, gymnasium). Net als andere middelbare scholen kan de school maar een klein deel van alle leerlingen tegelijk binnenlaten om de verplichte anderhalve meter afstand te garanderen. Dus komen de leerlingen tot aan de zomervakantie gemiddeld een dag per week naar school, waar ze zoveel mogelijk ín het lokaal blijven zitten terwijl de leraren elkaar afwisselen.

Lege fietsenrekken

Het is nog rustig als de eerste leerlingen binnendruppelen. Lege grasvelden badend in het felle zonlicht. Lege fietsenrekken waar het voor de coronatijd altijd dringen was. Lege gangen waar pijlen hangen om het eenrichtingsverkeer in goede banen te leiden. Voor elk lokaal tafels met ontsmettende handgel en kaarten met instructies: ‘1 persoon tegelijk naar het toilet’ en ‘We pauzeren in het lokaal’.

Afdelingsleiders staan met een brede glimlach bij de ingang hun leerlingen op te wachten. „Welkom terug! Fijn dat je er weer bent!” De leerlingen kunnen een verwachtingsvolle grijns ook amper onderdrukken.

„Het is als terugkomen van de zomervakantie”, zegt Fay (15), die buiten op een muurtje wacht tot haar les begint. „Alleen is er nu bijna niemand.”

Binnen heeft een klein groepje 4vwo’ers voor het eerst sinds half maart weer ‘live’ scheikundeles. Martijn (16) had er wel zin in vanochtend. Want al vond hij de negen weken online onderwijs „best relaxt”, het is fijn om z’n vrienden weer te zien en toch „dat schoolgevoel” weer te ervaren.

Scheikundedocent Wim Jongmans legt intussen een stapeltje A4-tjes op een tafel. Die moeten de leerlingen zelf pakken, zodat hij niet dichtbij hoeft te komen – „De bovenste heb ik aangeraakt”, waarschuwt hij. Een leerling vraagt of ze haar chromebook mag uitlenen aan een vriendin in een ander lokaal. Dat mag, zegt Jongmans.

Absurde taferelen

Het is zoeken naar wat kan binnen de coronaregels, merkt afdelingsleider Wilbert Bary. En dat leidt af en toe tot absurde en haast tegengestelde taferelen. „Bínnen moeten leerlingen afstand houden, maar eenmaal buiten het schoolterrein mogen ze samen sporten zonder afstand te bewaren.” Het zal, hoopt Bary, in kleine stapjes wel weer normaal worden op school.

Maar of dat na de zomer al het geval is? Directeur Clemy Oomens verwacht het niet, zegt ze in een lege aula waar ze de afgelopen weken haar werkplek had. „In augustus gaan we gewoon door met deze mix van onderwijs op school en online. Maar weet je, dat heeft ook voordelen. We hebben de afgelopen weken gemerkt dat online onderwijs veel kan brengen. We hebben maatwerk geleverd, waarbij docenten veel meer hebben gekeken naar wat een kind kan en minder op routine en regels zijn gaan varen. Als we een deel daarvan kunnen houden, ben ik blij.”

Maar eerst, zegt Oomens, moet ze zorgen dat haar eindexamenleerlingen een mooi afscheidsritueel krijgen. Donderdag, als bekend wordt gemaakt wie zijn geslaagd en de vlaggen worden gehesen, gaan de docenten persoonlijk bij hun leerlingen langs. Oomens en haar team broeden nog op een coronaproof diploma-uitreiking – waar láát je al die ouders? Maar, zegt Oomens, er gaat hoe dan ook iets bijzonders gebeuren. „Ik trek een mooie jurk aan en er wordt voor iedereen gespeecht. Dat kippenvelmoment gaat er komen.”