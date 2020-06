Hulpgeld op: Jemenieten lijden honger

De meeste Jemenieten lijden in stilte, ver van televisiecamera’s of andere media die hun leed kunnen overbrengen. Vrijwel onopgemerkt door de buitenwereld deelt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties sinds maart aan twaalf miljoen Jemenieten nog maar de helft van het voedsel uit van wat ze eerst kregen. Niet omdat de Jemenieten het nu zelf wel kunnen rooien maar omdat het WFP domweg geen geld meer heeft hen van voedsel te voorzien. Honger is hun deel.

„In de hoofdstad Sana’a waar ik werk, zie je nog niet van die skeletten over straat lopen, al zijn er wel veel bedelaars, vooral vrouwen en kinderen”, zegt Jacqueline Parlevliet, die al drie jaar voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Jemen zit, „maar in opvangkampen voor ontheemden zijn die er wel.” Jemen telt op het moment 3,6 miljoen ontheemden.

Niet alleen het WFP heeft dringend geld nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zag zich kort voor de coronapandemie in april Jemen bereikte genoopt tienduizend lokale gezondheidswerkers naar huis te sturen. Er was geen geld meer voor. „De aandacht van de wereld is afgeleid”, waarschuwde Richard Brennan, directeur noodhulp van de WHO in de regio tegenover persbureau AP, „en dit zijn de kwetsbare onder de meest kwetsbare mensen op deze planeet.”

Donorconferentie

„Wij steunen een miljoen ontheemde Jemenieten met een beetje cash, zodat ze eten kunnen kopen”, vertelt Parlevliet telefonisch. „Maar als er niet snel meer geld beschikbaar komt, zullen we dat UNHCR-programma nog in juni moeten stoppen. En dat geldt voor veel andere hulpprogramma’s van de VN ook. ”

Veel hangt af van een grote donorconferentie die dinsdag door de VN zelf samen met Saoedi-Arabië is georganiseerd. Dat de Saoediërs ook als gastheer optreden steekt overigens velen, omdat het land door critici verantwoordelijk wordt gehouden voor een groot deel van de verwoestingen en de humanitaire nood in Jemen. In 2015 besloot Saoedi-Arabië gewapend te interveniëren om president Hadi, die door Houthi-rebellen uit Sana’a was verdreven, weer in het zadel te helpen. Het heeft sindsdien op grote schaal bombardementen uitgevoerd.

De VN hopen dit jaar in totaal voor 3,5 miljard dollar aan hulp te bieden in Jemen. Tot dinsdag was echter nog maar 474 miljoen dollar binnen. „Alles beneden 1,6 miljard dollar zal tot rampzalige bezuinigingen op de operatie leiden”, zei Lise Grande, de VN-coördinator voor de humanitaire hulp aan Jemen, tegen persbureau Reuters. Donoren als Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten hadden wel al toegezegd dit jaar voor 750 miljoen dollar hulp te leveren.

„Wie zich vorig jaar nog kon redden, kan dat nu vaak niet meer”, zegt Parlevliet. „Er zijn zo veel crises tegelijk in Jemen. Een voedselcrisis, een veiligheidscrisis, een gezondheidscrisis en dan is er ook nog ongelooflijk veel regen gevallen de laatste maanden die de weinige waardevolle spullen die mensen nog hadden hebben weggespoeld. Het houdt niet op en dan komt daar ook nog eens de coronacrisis over heen.”

Het officiële aantal besmettingen en doden in Jemen is nog laag maar dat komt ook omdat er bijna niet wordt getest op corona. Vooral in het zuiden, met name in Aden en omgeving, grijpt het virus snel om zich heen. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen meldde maandag dat de ziekenhuizen in Aden zo vol zijn dat nieuwe coronapatiënten moeten worden geweigerd.

„Veel Jemenieten maken zich zorgen over het virus”, zegt Parlevliet. „Ziektes als cholera, dengue en malaria kennen ze, maar dit virus niet. Veel Jemenieten zijn ook bang te worden gestigmatiseerd als ze het zouden hebben en houden het daarom mogelijk stil als ze denken besmet te zijn.”