Haringen, orka’s en een voice-over in ‘Fjord’

Fjord is de eerste van zes natuurfilms die komende maanden langs filmtheaters toeren. Die toer wordt georganiseerd door het Wildlife Film Festival dat elk jaar in oktober plaatsvindt. De vraag is een beetje of er mensen zijn die voor een film van 52 minuten naar de bioscoop gaan, zeker met zo’n overstelpend aanbod natuurdocumentaires op televisie.

Fjord is ook duidelijk voor tv bedoeld en volgt grotendeels de BBC-school van het maken van natuurfilms: een empathische voice-over met lichte nadruk op het belang van ecologische diversiteit, en fraaie beelden, inclusief de onvermijdelijke slow motion en timelapse-opnames. Wel met een grotendeels elektronische score in plaats van een symfonische, zoals de BBC doet.

Fjord begint en eindigt met haringen die jaarlijks migreren en daarbij de fjorden in Noorwegen aandoen. De haringen zijn prooi voor orka’s, die een ingenieus systeem hebben om zoveel mogelijk haringen te verschalken. In het kielzog van orka’s komen bultrugwalvissen.

Fjord is gestructureerd rond de vier seizoenen en voert allerlei soorten op, van zeesterren tot zeemeeuwen. Er is aandacht voor de invloed van de warme golfstroom op het leefklimaat en er zijn mooie beelden van het koraalrif en de honderden watervallen. Volgens de voice-over zijn de Noorse fjorden „een opmerkelijk rijke leefgemeenschap”. Waarvan akte.

Documentaire Fjord Regie: Jan Haft. In: 6 bioscopen. ●●●●●

