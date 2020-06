Grapperhaus: ik zag aanleiding om de korpschef te bellen na gesprek Halsema

In de Kamer herhaalde Grapperhaus deze dinsdag de woorden die hij op de dag van de demonstratie op de Dam ook had gekozen: zo veel mensen bij elkaar dat „ging alle perken te buiten”. In het wekelijkse Vragenuur was de lijst van Kamerleden die vragen wilden stellen lang. In zijn antwoorden herhaalde Grapperhaus steeds weer dat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde ligt bij de Amsterdamse veiligheidsdriehoek: burgemeester Femke Halsema, de politiechef en de officier van justitie. Hij had, zei hij bij de uitloop van het vragenuur, gisteren om twee over vijf een appje gekregen van Halsema. Toen hij dat las, besloot hij haar te bellen.

Wat stond erin dat appberichtje?

„Daarin werd het beeld geschetst dat er een groot aantal mensen was, dat er weliswaar crowd management-maatregelen waren genomen, maar dat men besloten had om de demonstratie niet te ontbinden. Omdat de emoties te hoog waren en men dacht: we moeten hier niet de politie tegenover demonstranten hebben.”

U heeft Halsema na dat berichtje meteen zelf gebeld. Waarom?

„Ik heb met name gezegd dat ik me zorgen maakte. Ik wilde weten: hoe zit het met de omgeving, met winkels en dergelijke. Hoe is dat precies geregeld? Zoals dat toen klonk, dacht ik: ik hoop dat het goed gaat. En daarom heb ik ook de korpschef erna gebeld om hem te vragen mij op de hoogte te houden.”

Dat u de korpschef nog belde, betekent dat u niet gerustgesteld was na het gesprek met Halsema.

„Ik heb in ieder geval aanleiding gezien om de korpschef te bellen. Die mij overigens op dat moment zei: het lijkt in ieder geval onder controle te zijn. Ik heb dat gedaan omdat dat een directe lijn is die ik heb als minister van Justitie en omdat ik toch goed wilde weten of er iets zou kunnen gebeuren.”

Wordt u vaker gebeld tijdens een demonstratie door een burgemeester die zegt: dit lijkt uit de hand te lopen?

„Ik heb weleens na afloop dat men mij een briefing geeft.”

De kritiek op de Amsterdamse burgemeester is fors: Halsema heeft heel wat uit te leggen, vinden vriend en vijand

En zoals gisteren? Bij aanvang van een demonstratie?

„Nee, eigenlijk niet. Toen er met tractoren in Amsterdam zou worden gedemonstreerd, ben ik bijvoorbeeld wel een maand van tevoren gebeld en toen heb ik een adviseur geleverd om mee te helpen denken. Maar er zijn de afgelopen weken meer demonstraties geweest, ik word daar eigenlijk zelden of nooit over gebeld. Na afloop heb ik vaak de gewoonte als iets moeilijk is gelopen om de burgemeester ‘s avonds te bellen. Dan vraag ik: vertel eens hoe ging het? Maar ik heb geen rol in dat proces vooraf.”

Heeft u na afloop van de demonstratie gisteren ook contact gehad met Halsema?

„Zeker.”

En hoe ging dat gesprek?

„Nou, we hebben… laat ik zeggen… Wij hebben elkaar daar vanmorgen wel even over gesproken. Maar ik laat dat nu maar even. Ik denk dat het goed is dat eerst aan de gemeenteraad precies wordt gerapporteerd hoe dingen zijn gegaan.”

U heeft haar niet gisteravond gesproken dus?

„Nee, ik heb haar gisteravond niet meer gesproken.”