Aan de rand van de vijver in het park stond ik een moeder zwaan met haar zeven jonge zwaantjes te fotograferen. Een vader kwam voorbij met zoontje op zijn schouders. „Kijk”, zei hij vrolijk, „een mama eend met haar kleintjes”. Ik keek op en vroeg me af of ik hem zou corrigeren. Maar hij verbeterde zichzelf: „Nee...”, zei hij bedenkelijk. „Nee... het is een… het is zo’n... het is zo’n KLM-beest.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl