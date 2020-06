Directeur Haga Lyceum daagt eigen bestuursvoorzitter voor de rechter

De directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, Soner Atasoy, heeft een kort geding aangespannen tegen zijn eigen schoolbestuur, omdat de voorzitter daarvan hem vorige week heeft geschorst. De voorzieningenrechter in Amsterdam buigt zich donderdag over de bestuurlijke chaos op de islamitische middelbare school.

De Haga-directeur kwam vorig jaar landelijk in het nieuws na beschuldigingen van de AIVD dat hij zich omringde met radicaal-islamitische voormannen. Inmiddels is Atasoy geschorst door zijn eigen bestuursvoorzitter omdat hij er een autoritaire leiderschapsstijl op na zou houden. Zo maakte NRC onlangs melding van afluisterpraktijken op het Haga waarbij gesprekken van de Inspectie van het Onderwijs werden opgenomen. Atasoy wil op zijn beurt af van de voorzitter die hem schorste, en wordt hierin gesteund door de secretaris van het bestuur, Sadrettin Karadag. De rechter zal donderdag in een kort geding bepalen wie de huidige leiding over de school heeft.

Voordat de rechter naar de bestuurscrisis kijkt, staat woensdag een bestuursvergadering gepland waarin Atasoy en Karadag het ontslag van bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach bespreken. Volgens Laamimach kunnen de twee echter helemaal niet over zijn aanstelling stemmen, omdat zij zelf geschorst en ontslagen zijn. Laamimach besloot vorige week daartoe in vergadering waarbij zijn twee collegabestuurders fysiek niet aanwezig waren. Om die reden erkennen Atasoy en Karadag de tegen hen genomen sancties niet.

Of de vergadering woensdag in het schoolpand zal plaatsvinden, is niet duidelijk. Atasoy heeft intern aangekondigd het gebouw gesloten te houden. Het Haga blijft de laatste drie weken van het schooljaar digitaal lesgeven omdat het gebouw te klein zou zijn om met de coronarestricties te werken. Door het conflict zijn op het Haga groepen met voor- en tegenstanders van Atasoy ontstaan, ook onder ouders en docenten. Tegenstanders willen niet dat de geschorste Atasoy zich nog in het pand begeeft.

Als gevolg van de onrust is ook de adviseur van het Haga teruggetreden. Hoogleraar cross-cultureel recht Tom Zwart van de Universiteit Utrecht begeleidde Atasoy in zijn vaak moeizame contact met de overheid en gaf het bestuur „gevraagd en ongevraagd advies”, zegt hij. Ook werkte hij aan een Haga-adviesraad met meerdere academici die in de zomer geïnstalleerd zou worden.

Nu de openlijke strijd voort blijft duren „ten koste van de leerlingen”, houdt Zwart ermee op. „Ik heb de heren meermaals gevraagd te stoppen met communiceren via de media en het heen en weer mailen van schorsingen”, zegt de hoogleraar. „Maar ze blijven schuiven met de strandstoelen op het dek, terwijl de Titanic op de ijsschots afvaart.”