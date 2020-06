Dierentuin Joe Exotic toch naar aartsrivaal Carole Baskin

De Amerikaanse excentrieke Joe Exotic, bekend van de populaire Netflix docuserie Tiger King, moet zijn dierentuin afstaan aan zijn aartsrivaal, de dierenrechtenactiviste Carole Baskin. Dat heeft een federale rechter in de stad Oklahoma maandag bepaald, meldt persbureau AP. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd tussen het tweetal.

De 57-jarige Exotic - wiens echte naam Joseph Maldonado-Passage is - zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een moordpoging op Baskin en voor het mishandelen van meerdere dieren. In een andere copyrightzaak verloor Exotic van Baskin en kreeg vervolgens een geldboete van 1 miljoen dollar (900.000 euro) opgelegd.

Om te voorkomen dat hij zijn dierentuin zou kwijtraken, liet Exotic het landgoed in 2013 op naam van zijn moeder en zijn zakenpartner Jeff Lowe zetten. De rechter oordeelde dat dit niet rechtmatig was. Het terrein moet nu binnen 120 dagen worden leeggemaakt en worden overgedragen aan Baskin.

Mishandeling en moord

Tiger King gaat over de handel in katachtigen in het zuiden van de VS, waarin de rivaliteit tussen Exotic en Baskin centraal staat. Baskin is eigenaar van een opvangcentrum voor grote katachtigen, waar ze ook bezoekers verwelkomt, en Exotic heeft een privédierentuin. Het tweetal beschuldigt elkaar over en weer - de dierenactiviste beweert dat Exotic zijn dieren mishandelt, en Exotic verdenkt Baskin van moord op haar eerste, rijke, echtgenoot, die onder mysterieuze omstandigheden al jaren is vermist.

De docuserie, die in maart op Netflix verscheen, is populair. In april liet de streamingdienst weten dat de serie 64 miljoen keer was bekeken, schrijft The Guardian.

