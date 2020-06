Bas van ’t Wout (VVD) nieuwe beoogde staatssecretaris Sociale Zaken

Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout (VVD) is de nieuwe beoogde staatssecretaris van Sociale Zaken. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Hij volgt zijn partijgenoot Tamara van Ark op, die minister van Medische Zorg wordt.

Van ’t Wout (41) zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Sinds 2017 is hij vicefractievoorzitter. Namens de VVD is hij woordvoerder Koninklijk Huis. Eerder was hij binnen de partij verantwoordelijk voor de portefeuilles langdurige zorg en Europese zaken. Voordat hij de Kamer inging was Van ’t Wout onder meer politiek assistent van Mark Rutte.

Van Ark volgt per 9 juli PvdA’er Martin van Rijn op als minister van Medische Zorg, werd vorige week bekend. Van Rijn nam de functie tijdelijk over nadat VVD’er Bruno Bruins tijdens de coronacrisis oververmoeid raakte.

