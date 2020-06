Enige Europarlementariër van 50Plus stapt over naar het CDA

Toine Manders, het enige 50Plus-lid van het Europees Parlement, is overgestapt naar het CDA. Hij maakte de overstap omdat hij zich „de laatste maanden echt heel ongelukkig” gevoeld heeft bij zijn oude partij. 50Plus is uiteengevallen na interne ruzies die onder meer leidden tot het vertrek van voormalig politiek leider Henk Krol.

De Europese delegatie van het CDA kende Manders al uit de Europese Volkspartij (EVP). Het contact beviel goed, zegt de Europese CDA-leider Esther de Lange in een verklaring. „Daar hebben we hem leren kennen als iemand waar we goed mee kunnen samenwerken.” Partijvoorzitter Rutger Ploum zegt in het weekend met de politicus gesproken te hebben, en eveneens vertrouwen te hebben in Manders, zijn ervaring en motieven. Manders gaat zich richten op ouderen, pensioenen en de interne markt, zegt hij in een verklaring.

Het is voor Manders de derde partij waarbij hij zich aansluit. De voormalige vormgever en advocaat kwam in 1999 op de lijst voor de VVD. Hij stond op een onverkiesbare plek, maar kreeg genoeg voorkeursstemmen om toch in het Europees Parlement verkozen te worden. Hij wist bij alle verkiezingen waaraan hij deelnam in zijn eentje de voorkeursdrempel te halen, maar kon voor de VVD niet verder omdat die partij een maximum van drie termijnen instelde. Manders stapte over naar 50Plus, waar hij werd onthaald als „stemmentrekker”. Niet veel later kwam hij in opspraak omdat hij nog deelnam in een omstreden pensioenfonds voor (ex-)leden van het Europarlement, terwijl hij had gezegd dat hij zou uitstappen.