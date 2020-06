Hoe het 'onverwachts' zo vol kon lopen op de Dam, is een raadsel

„Ik was ook verrast.” De woorden van burgemeester Femke Halsema over de drukte op de Dam in Amsterdam bij de demonstratie tegen racistisch politiegeweld, afgelopen maandag, klonk menigeen vreemd in de oren. Ze is de baas van de stad, hoe kón ze zo verrast zijn?

Het is de klassieke worsteling van een burgemeester, zeker voor die van Amsterdam: de alwetend en almachtig geachte bestuurder die in werkelijkheid slechts één officiële bevoegdheid heeft, namelijk die van de openbare orde en veiligheid.

Een rol waarin de burgemeester ook nog eens hoofdzakelijk leunt op de informatie en adviezen van de politie. De eigen ambtenaren van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid spelen slechts een kleine rol. Femke Halsema, sinds 2018 burgemeester van de hoofdstad, ondergaat nu die worsteling.

Hoe kon het „onverwachts” zo vollopen op de Dam bij een betoging over een emotioneel beladen onderwerp als racistisch politiegeweld, waarbij fysiek ingrijpen door de politie eigenlijk ondenkbaar was? En waarom deed Halsema noch de politie vervolgens iets toen de volksgezondheid in het gedrang kwam?

De demonstratie werd zondagavond rond een uur of vijf aangemeld bij de politie, vertelt Naomie Pieter van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), een van de organisatoren. Een bron bij de Amsterdamse politie bevestigt dit.

Eerder dat weekend was nog sprake van een andere demonstratie, op het Museumplein, maar de organisator vreesde dat er te weinig mensen zouden komen en zette niet door.

KOZP hield rekening met een opkomst van 250 tot 300 man, zegt Pieter, en gaf dat ook door aan de politie. Toen vrijwilligers maandag rond drieën ‘anderhalvemeterkruisjes’ aanbrachten op de Dam, kalkten ze er duizend stuks op de stenen. „Dat was het maximum, dachten we.”

Sociale media in de gaten houden

De politie hield ook zelf de sociale media in de gaten, om een inschatting te maken van de opkomst: Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok. Wat ze online zagen, gaf volgens hen geen aanleiding om het getal van de organisatoren bij te stellen.

Hoe dat kan, is vooralsnog een raadsel. Want de demonstratie was maandag nog maar net begonnen of er bleken véél meer mensen op af te komen. De organisatoren waren aangenaam verrast. Niet alleen was de opkomst hoog – er waren ook veel witte mensen die kwamen demonstreren tegen racisme. „Het was een heel gemixed gezelschap”, zegt Pieter.

Van noemenswaardige voorzorgsmaatregelen was geen sprake. Matrixborden die het publiek opriepen afstand te houden of de demonstratie te mijden, ontbraken. Net als dranghekken en politieagenten om de belangrijkste toegangswegen naar de Dam af te kunnen sluiten. Door die keuze was het op voorhand onmogelijk om bezoekersaantallen te beperken.

Ook toen de menigte in een uur tijd aanzwol tot duizenden deelnemers, volgde er geen actie. Trams en auto’s werden routineus omgeleid, maar nieuwe demonstranten kregen geen enkel signaal niet te komen. Was dat uit angst voor escalatie als mensen alleen al zouden worden gevráágd om rechtsomkeert te maken? Want zelfs toen de Dam was volgestroomd, aan het einde van de middag, greep het gezag niet in.

Volgens Halsema omdat ingrijpen „waarschijnlijk vereiste dat de politie met overmacht, met de ME en mogelijk met geweld” had moeten optreden. „En dat vonden wij, de Amsterdamse driehoek, niet verantwoord.”

De menigte toespreken

Dat verweer miskent de meest voor de hand liggende mogelijkheid: de menigte toespreken met het verzoek de Dam te verlaten. Halsema’s verweer op Radio 1 om dat niet te doen – „Daar kom je op dat moment niet meer bovenuit” – doet vermoeden dat er andere redenen waren om de demonstratie op zijn beloop te laten. Maar welke? De angst dat iedereen zich tegelijk in beweging zou zetten, met veel fysiek contact als gevolg?

De organisatoren waren „heel blij” met het niet-ingrijpen van Halsema, aldus Pieter. „Ze snapte dat dit even moest gebeuren. We waren daar niet om te picknicken.” Wel heeft KOZP alle deelnemers inmiddels opgeroepen vrijwillig in thuisquarantaine te gaan.

Veel was dinsdagavond nog onduidelijk. De Amsterdamse ‘driehoek’ van burgemeester, politie en OM sleutelde nog driftig aan een brief met een tijdlijn voor de gemeenteraad: wie wist wat op welk moment, wie nam welk besluit? Zo’n tijdlijn is essentieel om inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen de Amsterdamse politie en de burgemeester. Op het stadhuis zijn ze er niet gerust op.