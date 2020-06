Zeven arrestaties in België om ontvoering dertienjarige jongen

In België zijn maandag zeven mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering van een dertienjarige jongen. De jongen werd 42 dagen geleden ontvoerd en zondagnacht vrijgelaten. Dat heeft de Federale Politie in België bekendgemaakt, schrijven Belgische media.

Nadat de jongen na middernacht was vrijgelaten, kreeg hij medische en psychische bijstand. Na de vrijlating werden twaalf huiszoekingen verricht in Antwerpen en de regio rondom Genk, in de buurt van Hasselt.

De jongen werd in de nacht van 20 op 21 april door gemaskerde en zwaar bewapende mannen ontvoerd uit zijn ouderlijk huis in Genk. De ontvoerders eisten losgeld, waarna er regelmatig contact is geweest tussen de ontvoerders en de familie. Justitie heeft niet bekendgemaakt hoeveel losgeld werd geëist en het is ook niet duidelijk of dit is betaald. Volgens Belgische media zou het om 5 miljoen euro gaan.

De ontvoering werd volgens de politie bewust uit de media gehouden in een poging het tot een goed einde te brengen. „Tijdens heel deze periode stond het belang en het leven van het kind voorop”, zei een woordvoerder van het parket van Limburg volgens omroep VRT. De Belgische politie zette een internationaal onderzoek op waarin werd samengewerkt met de Nederlandse, Franse en Amerikaanse autoriteiten.