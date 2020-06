On demand ‘Bingegids’ voor thuiskijkers

Buitenbeentjes: Community, Euphoria, Feel Good

Niet alleen de personages in Community (Netflix) zijn buitenbeentjes, de comedyserie zelf viel ook altijd buiten de boot. Dat er uiteindelijk zes seizoenen gemaakt zijn mag een klein wonder heten, want de serie over de misfits van Greendale Community College stond vanaf het begin aan de rand van de afgrond. De geschorste advocaat Jeff Winger moet terug naar school en vormt een studiegroep met nerds, neuroten en een wereldvreemde oude man (komiek Chevy Chase). Afleveringen hebben niet alleen een zeer hoge grapdichtheid, bedenker Dan Harmon grijpt ook elke kans aan om te experimenteren. Genres worden liefdevol gepersifleerd, bijvoorbeeld in de afleveringen waarin paintbalgevechten uitbreken en de personages opeens in een actiefilm lijken te zitten.

Andere buitenbeentjes zien we in Euphoria (HBO/Ziggo). De serie over losgeslagen tieners is een rauw portret van generatie Z. Rue (17) heeft geen zin om clean te blijven na een overdosis. Een vriendschap met de jonge transvrouw Jules zorgt voor een positieve omwenteling, maar ook nieuwe problemen.

Verslaving speelt ook een rol in de Netflix-parel Feel Good, een semi-autobiografische serie over een vrouw (Mae Martin) die haar verslavingsverleden verbergt voor haar nieuwe vriendin. Mae probeert daarnaast te overleven in een door mannen gedomineerde wereld: stand-upcomedy.

Fijne afleiding: Homeland, The Marvelous Mrs. Maisel, Dead to Me

Het is een niet te onderschatten prestatie om als serie acht seizoenen lang relevant te blijven. Hoewel Homeland (NPO, Netflix) volgens sommige kijkers nooit meer over het eerste seizoen heen kwam, bleef het een van de betere politieke actieseries van deze tijd. Homeland is meeslepend én actueel. Daarbij bleef de verwoestende nasleep van 9/11 (en de desastreuze reactie van de VS daarop) telkens de rode draad. Een serie die het acht seizoenen volhield en daarbij slechts twee écht minderde seizoenen (reeks 3 en 5) kende, verdient lof – ondanks de soms ook problematische plotlijntjes.

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) biedt afleiding uit een ander vaatje. Hoogdravend? Nee. Gewaagde plotwendingen? Allerminst. Maar verder is Mrs. Maisel in alle opzichten vertederend vertier. Het draait allemaal om huisvrouw Midge Maisel (een fantastische Rachel Brosnahan). Als haar man vreemdgaat, belandt ze in de stand up-comedywereld. Enige complicatie: het zijn de jaren vijftig, en de wereld is allerminst klaar voor vrouwelijke comedians.

De vrouwen in de verslavende Netflix-serie Dead to Me kampen met problemen van een heel andere orde. De cynische Jen ( Christina Applegate) en zweverige Judy (Linda Cardellinii) ontmoeten elkaar bij een praatgroep voor weduwen en raken bevriend. Een groot geheim dreigt alles op zijn kop te zetten. Dankzij de chemie tussen beide vrouwen vergeet je de soms geforceerde plottwists.

Muzikaal bingen: Beyoncé, Taylor Swift, Bob Dylan, Miles Davis

Het openbare leven komt stap voor stap weer op gang, maar de festivals gaan deze zomer niet door. Muziekfans kunnen het gemis compenseren met de vele muziekdocumentaires op Netflix. Homecoming: A Film by Beyoncé is een registratie van het historische optreden van Beyoncé op Coachella (2018). Als eerste zwarte vrouw stond ze als headliner op het podium van het befaamde festival. Politieke statements maken al een tijd deel uit van Beyoncés kunst.

Voor popcollega Taylor Swift kwam het politieke ontwaken een stuk later. In de persoonlijke documentaire Miss Americana wordt Swift gevolgd terwijl ze besluit om zich vaker uit te spreken over maatschappelijk onrecht en zich in te zetten voor de Democraten.

Bob Dylan zat als doemprofeet van de protestgeneratie vanaf het begin in de politieke hoek. Daar werd hij zelf niet blij van, Dylan bleef graag ongrijpbaar. Dat is ook te zien in Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story van Martin Scorsese, een deels fictieve film over een tournee in 1975. De fantastische concertbeelden zijn wel echt.

Ook interessant: Miles Davis: Birth of the Cool, over de jazzgrootheid die met zijn zwoele gestopte trompet vooraan stond bij alle naoorlogse jazzstromingen, van bebop via fushion tot jazz-rap. Hij was echter ook een grumpy junk die zijn vrouwen sloeg. „Hoe kan iemand zulke prachtige muziek maken en zich tegelijkertijd zo gedragen?” vraagt zijn ex Frances Taylor zich af in de documentaire.

Lachen: Curb Your Enthusiasm, Veep

Het waren niet bepaald tijden om je dagelijks te bescheuren, en met alle mogelijke ellende die nog in het verschiet ligt, is het misschien goed om wat ruimte in te bouwen voor broodnodige komische afleiding. Dat maakt Curb Your Enthusiasm misschien wel de ultieme ‘juist nu’-serie. Larry David (mede-bedenker van Seinfeld) speelt een uitvergrote versie van zichzelf in deze sublieme sitcom waarvan onlangs het tiende seizoen werd uitgezonden. Hij verafschuwt mensen, hekelt zo’n beetje alle sociale conventies en is gespecialiseerd in de edele kunst van het niets doen. Een welkome serie in tijden van social distancing dus.

De briljante politieke comedy Veep is van een heel andere orde, hoewel ook deze serie niet per se het meest rooskleurige mensbeeld laat zien. Voordat het Witte Huis zelf een soort grijsgedraaide lachband van zorgwekkende ellende werd, wist Veep de Amerikaanse politieke lelijkheid al in volle glorie uit te lichten. Maar de werkelijkheid haalde Veep in en de onbeholpen vice-president Selina Meyer (de weergaloze Julia Louis-Dreyfus) leek ineens helemaal niet zo’n ramp meer. Maar Veep vond zich in het Trump-tijdperk opnieuw uit, en ging in het zevende, laatste seizoen nog eens volledig over de satirische kop. Het leverde een van de beste comedyseries in de recente tv-geschiedenis op.

Tips van NRC-lezers: Bosch, Rectify, The Kominsky Method, Grace and Frankie

We vroegen lezers van de wekelijkse nieuwsbrief NRC Kijktips óók mee te denken over titels die niet mochten ontbreken in een nieuwe ‘bingegids’. Een serie die op veel waardering kon rekenen, is Bosch (Amazon). De dramaserie over een eigenzinnige detective in Los Angeles loopt al zes seizoenen. Lezers roemen de ‘prachtige sfeer’ en ‘de goed uitgewerkte karakters’. Titus Wellivers’ titelpersonage is „een eenzame strijder voor rechtvaardigheid”, aldus een lezer.

Ook meer aandacht verdient volgens lezers Rectify (Netflix). Deze ingetogen dramaserie kreeg weinig aandacht, maar bouwde onder critici en fijnproevers toch een trouwe fanschare op. Een lezer: „Een enorm ontroerende, eenvoudige serie over een onterecht (?) veroordeelde jongeman die na jaren vrijkomt en een nieuwe versie van zichzelf moet zien te worden in een gemeenschap waar iedereen hem haat. Rectify laat prachtig zien hoe bevreemdend het moet zijn om je hele adolescentie kwijt te zijn en ‘wakker te worden’ in een tijdperk waar de walkman is ingeruild voor de mobiele telefoon.”

Maar ook de ‘oudjes’ deden het goed in de reacties. Zo konden ook Netflix-series The Kominsky Method („Geeft op humoristische wijze realistisch de problemen weer waarmee mannen op oudere leeftijd kampen”) en Grace and Frankie („Sloom, absurdistisch, senioren én vier bejaarde wereldacteurs.”) op veel waardering rekenen.

Oud op nieuw: Friends op HBO Max Het moest de tv-reünie van het jaar worden. De zes hoofdrolspelers van de nog altijd heel populaire sitcom Friends (1994-2004) zouden samenkomen om een special op te nemen voor de nieuwe streamingdienst van WarnerMedia (van telecomconcern AT&T). De videodienst, HBO Max, begon weliswaar op 27 mei, maar de Friends-cast is er voorlopig alleen in 236 oude afleveringen samen te zien. Vanwege de coronacrisis zijn de opnames van de special uitgesteld. Makers van andere series grepen de crisis juist aan voor reünies. Neem de baanbrekende comedy Community (2009-2015). De serie kent een heropleving via Netflix. De hoofdrolspelers, onder wie Donald Glover en Alison Brie, kwamen via videovergaderdienst Zoom samen om een aflevering voor te lezen en zo geld op te halen voor het goede doel. Ook de gehele cast van Parks and Recreation (2009-2015) kwam onlangs via Zoom samen voor een reünie, met een geheel nieuwe aflevering waarin ambtenaar Leslie Knope (Amy Poehler) zich bekommert om de gezondheid van haar vrienden en collega’s (onder meer gespeeld door Nick Offerman, Aziz Ansari en Rashida Jones) . De special werd lovend ontvangen en – belangrijker nog – haalde bijna 3 miljoen dollar op voor de Amerikaanse voedselbank. Het maakt de Friends-reünie voor HBO Max nog iets minder essentieel. HBO Max, voorlopig alleen in de VS, is de nieuwste toevoeging aan snel groeiende streamingmarkt die wordt gedomineerd door Netflix. Warner komt naast geliefde sitcoms uit de oude doos met series van kwaliteitszender HBO en films uit het rijke archief van studio Warner Bros. De eerste reacties van recensenten waren gemengd: de dienst mist volgens hen nog focus en er zijn amper nieuwe dingen te vinden. Lees ook onze vorige bingegids met 22 essentiële series die je nu kan kijken Wie verse producties zoekt, kan voorlopig beter bij Netflix blijven. Dat blijft in een hoog tempo series lanceren en groeide het afgelopen ‘coronakwartaal’ explosief: er kwamen 15,8 miljoen abonnees bij (wereldwijd heeft Netflix nu 183 miljoen abonnees). Ook Disney+ blijft groeien: : de in november gestarte videodienst heeft wereldwijd bijna 55 miljoen abonnees.