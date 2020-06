Ondanks coronamaatregelen toch omzetstijging voor zakelijke dienstverleners

Ondanks de coronamaatregelen is de omzet in de zakelijke dienstverlening in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Wel gaat het om de laagste procentuele stijging in zeven jaar tijd. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwam er in het eerste kwartaal 2 procent meer geld binnen bij zakelijke dienstverleners als managementadviesbureaus en schoonmaakbedrijven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.

Het is voor het eerst sinds 2013, toen de omzet met 2 procent afnam, dat in het eerste kwartaal zo’n lage stijging is genoteerd. De reisbranche is het hardst geraakt. Daar daalden de inkomsten met 19,2 procent. Door de coronamaatregelen die sinds maart in veel landen gelden, is de toerismesector zo goed als stilgevallen.

Stijging

Op de reisbranche, reclamebureaus en uitzendbranche na steeg de omzet bij alle andere sectoren. De omzet bij ingenieursbureaus nam in de eerste drie maanden van dit jaar het meest toe, met 10,2 procent. Ook rechtskundige dienstverlening (plus 9,2 procent) en schoonmaakbedrijven (8,8 procent erbij) deden het goed.

Vermoedelijk zijn de financiële gevolgen voor het bedrijfsleven in het tweede kwartaal groter. In Nederland gingen de coronamaatregelen in vanaf half maart. Slechts een klein deel van het eerste kwartaal waren daardoor de maatregelen voelbaar.