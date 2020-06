NRC-redacteuren winnen Tegel voor artikel over ‘Hoogleraar B.’

NRC-redacteuren Clara van de Wiel en Hugo Logtenberg hebben maandag de Tegel in de categorie Achtergrond gewonnen. Dat is bekendgemaakt op Radio Kunststof. Van de Wiel en Logtenberg schreven een onderzoeksverhaal over aantijgingen van machtsmisbruik en wangedrag door een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam.

De Tegels zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in Nederland. Normaal gesproken vindt er een uitgebreide prijsuitreiking plaats, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus zag dat er dit jaar anders uit. Maandag werden alleen de Tegels in de categorieën Achtergrond en Onderzoek vergeven. Op 8 juni zullen de andere Tegels uitgereikt worden middels een online ceremonie.

De Tegel voor Onderzoek ging maandag naar Pieter Klein van RTL Nieuws en Jan Kleinnijenhuis van Trouw voor hun werk over de toeslagenaffaire. Vorig jaar won dit duo ook al de prijs voor Journalist van het Jaar voor het dossier omtrent de honderden ouders die onterecht beschuldigd werden van fraude met kinderopvangtoeslag.

Voordat het artikel van Van de Wiel en Logtenberg gepubliceerd werd, moest NRC zich in de rechtszaal verdedigen. De hoofdpersoon van het stuk, hoogleraar Ronald Beltzer, had de krant voor de rechter gesleept omdat hij stelde dat zijn naam en beeltenis niet gebruikt mochten worden in de krant. De voorzieningenrechter stelde Beltzer in het gelijk, waardoor hij in de eerste versie van het stuk als ‘hoogleraar B.’ werd aangeduid. NRC ging echter in hoger beroep, waarop de rechter de eerdere uitspraak vernietigde. Het recht op „vrije meningsuiting van NRC” woog volgens de rechtbank zwaarder dan het recht van Beltzer „op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer”.

