Modemensen, stap uit uw bubbel

Ruim vier jaar geleden plaatste NRC mijn opiniestuk over lifestylebladen en (het gebrek aan) diversiteit. Hoe triest te moeten constateren dat er in de tussentijd maar weinig is veranderd.

Janice Deul is fashionactivist en lifestyle journalist. Ze publiceerde (met Sandra Sprott) het Little Black Hair Book (2015).

True, we zien meer ‘kleur’ op catwalks en covers en bij talkshows schuiven vaker gasten (soms zelfs deskundigen!) met een biculturele achtergrond aan, maar de redacties zijn vrijwel net zo homogeen (lees: wit) als destijds en steeds vaker geeft men blijk van leemtes in kennis ten aanzien van ‘andere’ culturen. Iets wat in toenemende mate leidt tot desinformatie, stigmatisering en andere nare zaken.

GRATIS

Je zou denken dat men deze problemen poogt te tackelen door in te zetten op een diverse en inclusieve redactie. Maar nee: liever neemt men zijn toevlucht tot het instellen van diversiteitsraden en -prijzen. Of tot het misbruiken van free labour van welwillende journalisten en insiders van kleur, die veelvuldig worden benaderd om GRATIS research te verrichten, GRATIS hun inzichten te delen en GRATIS hun netwerk ter beschikking te stellen.

Bijna beschamender nog dan deze ‘lazy journalistiek’ is de manier waarop uitingen van zwarte cultuur stelselmatig worden witgewassen of geridiculiseerd. Hoe kan het dat media als VRT anno 2020 nog steeds schrijven over ‘de bl*nke oorsprong’ van de rock-’n’-roll, zoals bij het overlijden van Little Richard gebeurde? (Voor de goede orde: deze muziekstroming komt voort uit de Afro-Amerikaanse cultuur. Sister Rosetta Tharpe, een zwarte queer vrouw, heeft de rock-’n-roll ‘uitgevonden’.)

Enfin, inclusief zijn blijft lastig, ook in de wereld van fashion. Nu representanten van de internationale modewereld hun ‘post-covid-19-plannen’ ontvouwen, roepen allen op tot structurele hervormingen. En inderdaad: broodnodig. Het concept van sales, meerdere grote shows per jaar, in bloedspoed wisselende collecties, peperdure en milieubelastende productiewijzen; het systeem as we know it heeft zichzelf allang overleefd.

Ik juich het dus van harte toe dat het onderwerp sustainability nu echt op de modekaart staat. Ik vind het ook fantastisch dat het veelvuldig aan bod komt op opleidingen, in academische settings en denktanks. Ook ben ik enthousiast over elk convenant dat wordt gesloten om de mode-industrie eerlijker en duurzamer te maken.

Zero waste

Want inderdaad: zero waste! We moeten stoppen met het verspillen van energie en grondstoffen.

Maar hoe zit het met die andere vorm van verspilling? Die van vrouw-/non-binairepersoon-/mankracht, talent en inzichten? De verspilling van het probleemoplossend vermogen van groepen of personen die geen toegang hebben tot (internationale) media en de gremia?

Lieve modemensen, laten we de covid-19-crisis aangrijpen voor een total recall van het systeem. Dat wil zeggen: ook inzetten op diversiteit en inclusie. We kunnen niet alleen vertrouwen op de usual suspects als het gaat om het dealen met de problemen waar de industrie nu voor staat. Wie weet komt de oplossing uit onverwachte hoek.

Laten we de deuren dus openen voor degenen die van oudsher aan de zijlijn staan. De modewereld heeft nu de kans om het beter te doen. Dus ontwerpers, marketeers, theoretici en media, stap uit uw bubbel. Uit naam van de mode, de mensheid en van de planeet.