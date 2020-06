Lekker mensen kijken op een terras, het mag weer!

Het voelt bijna alsof Utrecht de adem inhoudt, wachtend op het moment dat de horeca dan toch écht, eindelijk, weer open mag. De stad is leeg, op wat kroegeigenaren en horeca-personeel na. Zij zitten al vroeg op hun eigen breed opgezette terrassen koffie te drinken en sigaretten te roken. Op elk plein klitten ze samen, om de laatste dingen door te spreken, afspraken te maken, elkaar een hart onder de riem te steken, maar vooral, om elkaar plezier te wensen. „We mogen weer.”

Ook Jan van Ekeris (51) die bij Orloff aan ’t Wed in de keuken werkt zit op het terras. Niet op zijn eigen terras, maar op dat van overbuurman café De Vingerhoed. Hij heeft daar een kopje koffie gekregen, want hij kan Orloff niet in. „Sleutel vergeten”, zegt hij met een lach. Hij ziet er niet opgejaagd uit, integendeel. „Alle tijd hoor”, zegt hij. „We starten straks lekker rustig op.” Hij heeft er zin in, zeker, maar moet ook nog maar zien hoe het gaat lopen. „De spontaniteit waar de horeca op drijft is weg, ben ik bang”, zegt hij.

Feestdag

Elske Verwiel (28), die al vijf jaar bij Orloff in de bediening staat, komt net aan. Zij is niet bang voor de gevolgen die de maatregelen zouden kunnen hebben. „Ik heb er zin in”, roept ze Van Ekeris toe. „Natuurlijk is het spannend, maar ook leuk toch?” Het is voor iedereen nieuw, we gaan het samen ontdekken, zegt ze. Vanaf de overkant van de straat roept Paul Haarsma-Bakker (42) van Anne&Max haar succes toe. Hij heeft de periode dat de horeca dicht was in het ziekenhuis meegeholpen, als verpleger, maar nu is hij terug. „Dit voelt als een feestdag.”

Klanten moeten de bestelling zelf oppakken van een aparte tafel op een net weer geopend terras in Utrecht. Dieuwertje Bravenboer

Op de Neude, het iconische pleinterras van Utrecht, heerst vooral spanning. „We hebben nu eerst voorbespreking met koffie”, klinkt het bits vanuit een groepje eigenaren. „Vanaf twaalf uur is iedereen welkom.” De ondernemers willen nog niet in gesprek. Behalve Ernest Lefebvre (45), van het gelijknamige wijncafé Lefebvre. Hij dirigeert met een plattegrond in de hand zijn personeel, dat het terras klaarzet. Met een meetlint wordt uitgemeten of de afstand klopt, op elke tafel komt een pompje met desinfecterende handgel te staan. „Wij beginnen pas om twee uur, ik hoef niet gelijk met de meute mee”, zegt Lefebvre. „We eten straks eerst met al het personeel rustig een boterham en koesteren dit moment.”

Biertje

Om kwart voor twaalf verzamelen de eerste gasten zich al voor de poorten. Ook Thomas Akveld (42) staat met zijn zoontjes Fauske (12) en Torre (8) in de rij voor De Beurs. „Dit is opvoeding”, zegt hij. „Ze moeten later kunnen vertellen dat ze hierbij waren.” Hij is stellig. „Daarbij, ik vind het leuk voor ze dat ze papa voor het eerst in 78 dagen weer eens vrolijk zien.” De jongens weten nog niet wat ze willen drinken. Fristi? Nee. En papa? „Laten we maar beginnen met een biertje hè.”

„Nog één minuut”, roept iemand. En dan klinkt vanaf het plein – dat veilig verstopt ligt achter een hoog hek, wat plantenbakken en een loket waar gasten eerst aan moeten geven of ze klachten hebben of niet – een verlossend „drie, twee, één”. Gejuich stijgt op, de ontlading is daar. Eindelijk kan het personeel weer knallen in plaats van voor uitgeefloket spelen. Uit de muziekboxen klinkt collectief The Final Countdown. „Wat erg, dat ze dat lied draaien”, zegt Stefan Bredus (26) afkeurend.

Fietsbel

Een vrouw fiets langs terwijl ze flink van haar fietsbel gebruik maakt. „Wat is híér nou weer aan de hand?”, roept ze de toegestroomde mensen toe. „Onder welke steen heeft die gelegen?” vragen ze zich in de rij af.

Langzaam, opgehouden door de controleposten, stromen de gasten de Neude op. Om 12.09 klinkt er gekletter. Een dienblad valt, de eerste glazen zijn gebroken. Beveiliger Denzel Harmel kijkt desondanks blij over het plein. „Ruim dertig procent van de mensen die ik nu zie zijn vaste gasten”, zegt hij. „Sommigen hebben twee weken geleden al gereserveerd.” Jade Beersma (24) is één van die vaste gasten. Of, zegt ze zelf, ze is hier „wel eens eerder geweest”. Gisteren was ze jarig, vandaag viert ze haar verjaardag op het terras met rosé en drie huisgenoten, verspreid over twee tafels.

Knusser is het bij Matilda Parmentier (36) en haar vriendin Carmen Esparza (32), die lekker tegen elkaar zitten. Zij zijn op het terras van Daen’s neergestreken. De uit New York afkomstige Esparza is blij dat het weer kan. „We kunnen mentaal weer nader tot elkaar komen”, zegt ze. „En natuurlijk ook een beetje roddelen en lekker mensen kijken, dat hoort erbij op het terras.” Precies zoals het ooit was.