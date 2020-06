Ex-minister Malta gelinkt aan betaling rond moord op journaliste

De voormalige minister van Economische Zaken van Malta Chris Cardona is gelinkt aan de moord op journalist Daphne Caruana Galizia, die in 2017 om het leven kwam door een autobom. De minister zou via een tussenpersoon betrokken zijn geweest bij de betaling van 350.000 euro voor de uitvoering van de moord. Dat is maandag naar voren gekomen tijdens de rechtszaak over het moordcomplot, schrijft The Times of Malta.

Een van de verdachten, Melvin Theuma, was naar eigen zeggen de tussenpersoon in het moordcomplot rond Caruana Galizia. Het geld was volgens Theuma aan hem zijn betaald door Cardona. De ex-minister heeft in de rechtbank alle aantijgingen ontkend. De hoofdverdachte in de zaak is zakenman Yorgen Fenech, die eind vorig jaar werd gearresteerd op verdenking van het bestellen van de moord.

Begin dit jaar stapte premier Joseph Muscat op onder druk van protesten vanwege de moord op Caruana Galizia. Muscat zou het onderzoek naar de moord in de weg hebben gezeten. Zijn voormalige stafchef Keith Schembri werd eerder ook gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord, maar werd later vrijgelaten.

Caruana Galizia was de bekendste onderzoeksjournalist op Malta. Ze schreef over corruptie, criminaliteit en politiek en ontdekte in de Panama Papers dat stafchef Schembri en de voormalige minister van Toerisme, Konrad Mizzi, offshorebedrijven hadden in Panama en Nieuw-Zeeland. Caruana Galizia bracht die bedrijven in verband met dubieuze energiedeals en betalingen door de regering van Azerbeidzjan.

