Er werd gefeest op Piazza delle Erbe, niemand maalde nog om de regels

Ik hoorde een virusmopje, waarin een politieagente een automobilist aanhoudt, zich vooroverbuigt naar het opengedraaide raampje en zegt „zonder mondkapje veertig euro”, waarop de automobilist vraagt: „met mondkapje twintig euro?”

De politie controleert daadwerkelijk op mondkapjes op straat. Maar de mop is in het echt nog absurder. Als je geen masker draagt, ga je op de bon, maar als je je masker onder je kin of aan je oor hebt bungelen, is het goed.

De markt op Piazza Matteotti is terug. Met rood-witte afzetlinten is er een avontuurlijk, labyrintisch parcours uitgezet langs de kraampjes. Op Piazza De Ferrari was een demonstratie gaande van complottisten die de pandemie toeschreven aan de 5G-zendmasten. Er stond een rij voor de grote Feltrinelli-boekhandel. Een medewerker stond voor de ingang plastic zakjes van een rol te scheuren en uit te delen, die klanten over hun handen moesten dragen als ze boeken wilden doorbladeren.

Toen ik terugliep, was er een nieuwe manifestatie op Piazza De Ferrari. Podiumartiesten protesteerden tegen de ‘permanente paniektoestand’, zo viel te lezen op hun spandoeken.

Er zijn nog meer terrassen bijgekomen op Piazza San Lorenzo. Na Bar del Duomo en Oltreconfine heeft ook restaurant Le Colonne een groot, chic dehors ingericht. Het enige wat nog ontbreekt, zijn klanten.

Ik las over vlucht EW9844 van de Duitse lowbudgetmaatschappij Eurowings die de eerste twee toeristen van Düsseldorf naar Olbia op Sardinië bracht en vlak voor de landing ontdekte dat het vliegveld van Olbia nog gesloten was. De beide avonturiers zijn teruggevlogen naar Düsseldorf en omgeboekt op een vlucht na 3 juni.

Anderhalf weekend ging het goed op Piazza delle Erbe. Maar zaterdagavond had iedereen er genoeg van. Er werd gefeest en niemand maalde nog om de regels. In Via Canneto il Lungo moest de politie een samenscholing van zeventig man uiteenslaan.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.