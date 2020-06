Een polonaise op een lome Pinksterdag in Esbeek

Even voor twaalf uur ’s middags is er maandag al een polonaise in Café Schuttershof in het Noord-Brabantse Esbeek. Niet omdat het enige café in de dorpskern na tweeënhalve maand coronasluiting weer open mag. Vandaag dragen uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven de exploitatie na zeveneneenhalf jaar over aan een bewonerscoöperatie.

Er worden mooie dankwoorden gesproken. Er wordt gelachen en gehuild – en een moment winnen de emoties het van de voorzichtigheid. Op het levenslied Laat de zon in je hart host het personeel in een rij een rondje door de zaak. Familie en vrienden, die langs de wand staan, klappen mee.

Een filmpje van de polonaise door NRC wordt op Twitter opgepikt. De NOS, RTL, Hart van Nederland, lokale omroepen en een wethouder en de loco-burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek hangen na een uur aan de lijn. Wildvreemde mensen bellen Schuttershof ook op om alleen even te schelden.

Op sociale media barst het los. „Ik denk dat we permanent een hek om Brabant moeten zetten”, reageert een zekere Jeff Bosch – wat de meeste reacties wel zo’n beetje samenvat. „Voor we hier allemaal over oordelen: het is in dit soort dorpjes natuurlijk niet uitgesloten dat dit allemaal één gezin is”, twittert televisiepresentator Arjen Lubach.

„Jammer”, reageert Jan Pulles van de beheercommissie van Café Schuttershof op de ophef. „Het was een interne, emotionele bijeenkomst voor de opening en dit gebeurde spontaan. Niet verstandig, maar het is nu eenmaal gebeurd.”

Buiten alle telefoontjes en tweets is het een lome Pinksterdag in Esbeek. Op het terras van Schuttershof drinken mensen gemoedelijk speciaalbier aan tafeltjes. Er is desinfectiemiddel en een geplastificeerd kaartje met corona-aanwijzingen voor gasten. Om het terras met leilindes is een oranje lint gespannen. „Wie eronder doorglipt, moet een rondje betalen”, grapt Piet Verhoeven, oud-veehouder en voorzitter van de bewonerscoöperatie.

Het was stil in Esbeek zonder Schuttershof, zeggen de mensen. Het café en het dorp zijn hier één: de Coöperatie Esbeek kocht het pand in 2007 om te voorkomen dat het laatste café in de dorpskern zou verdwijnen. Het andere dorpscafé, de supermarkt, de bakker en de Heilige Adrianuskerk: ze zijn allemaal gesloten.

De koopsom van het café van ruim één miljoen euro werd opgebracht met geld van dorpelingen en een banklening. Schuttershof is dus eigendom van zo’n 340 Esbekenaren met een certificaat, oplopend van 200 tot 5.000 euro. „Iedereen zegt: het is óns café”, vertelt scheidend uitbater Van Gerven.

Bruine kroeg met zonnepanelen

Het is niet zomaar een bruine kroeg in een plattelandsdorp. De bewonerscoöperatie heeft het dak van Schuttershof zelf gerenoveerd. Op het dak zijn door de gemeente zo’n driehonderd zonnepanelen aangebracht. Zo dient het café als een ‘energiecentrale’ voor de naastgelegen Adrianuskerk, waar tegenwoordig een basisschool en kinderopvang in zijn gevestigd. Met zulke plannen probeert de coöperatie het dorp te betrekken én te verjongen. Esbeek won er vorig jaar een landelijke dorpsvernieuwingsprijs mee.

Maar door de coronacrisis moesten alle vaste gasten de afgelopen tijd thuisblijven: van toneelvereniging ‘In de Kèkert’, de blaaskapellen en de ouderen die op maandag kaarten en biljarten, tot de mountainbikers en wandelaars, de voetbal- en korfbalvereniging en de yogaclub. Met carnaval – als Esbeek in Haaikneutersrijk verandert – was het voor het laatst bómvol in Schuttershof.

Zo druk als op sociale media, is het bij Schuttershof alleen niet, deze openingsdag. „Ik had er wat meer van verwacht”, zegt een van de serveersters bij de bar.