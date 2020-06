Dood George Floyd zet VS op scherp

Is dit de echte start van het Amerikaanse verkiezingsjaar? Gewelddadige protesten in tientallen steden, leger en pantservoertuigen op straat. En een president die zich in een belegerd Witte Huis verschanst en de natie per tweet regeert.

De dood van de zwarte George Floyd in Minneapolis heeft in het hele land demonstranten de straat op gedreven. En waar de protesten in Amerikaanse media al worden vergeleken met die van 1968, na de moord op Martin Luther King, springt het grote verschil met die tijd direct in het oog. Ditmaal wordt niet alleen gedemonstreerd door burgers met een Afrikaans-Amerikaanse achtergrond. De protestmarsen hebben alle kleuren.

De dood van Floyd raakt een snaar die in de Verenigde Staten altijd gespannen staat, maar hier wordt geen rassenstrijd gevoerd. Zelfs op het doorgaans automatisch naar wit Amerika buigende Fox News wordt serieus aandacht besteed aan het structurele karakter van politiegeweld tegen zwarte burgers. De Amerikaanse politie schiet jaarlijks ongeveer evenveel ongewapende witte als zwarte mensen dood – maar er wonen zes keer zoveel witte als zwarte mensen in de VS. Wie dacht dat dit toeval is, hoeft alleen de gevangenispopulatie maar te bekijken: relatief komen daar vijf keer zo veel zwarte als witte veroordeelden terecht.

De rouw om Floyd en de woede om de onderliggende structuren van ongelijkheid, worden breed meegevoeld en begrepen. Maar na de gewapende protesten tegen de coronamaatregelen zijn deze soms gewelddadige uitbarstingen wel een nieuwe aanslag op de toch al gespannen zenuwen van een land in verkiezingstijd.

Trump kalmeert niet, maar stuurt tweets over hoe gemeen politiehonden zijn

De Amerikanen zien intussen dat president Trump niet het land kalmerend toespreekt, maar wel vurige tweets stuurt over geweld dat zijn beveiligers graag tegen linkse betogers zouden gebruiken, en hoe gemeen hun honden en onheilspellend hun wapens zijn. In een verkiezingsstrijd bol van de apocalyptische retoriek is dat geen geruststellende gedachte.

Beide partijen proberen de onrust in hun agenda te passen. Voor de Democratische Partij en haar waarschijnlijke kandidaat Joe Biden staat het tegengaan van racisme voorop. Zij wijzen gretig naar de afwezigheid van Trump en zeggen dat bij hen de strijd tegen ongelijkheid in de beste handen is. De scepsis daarover onder de betogers is vrij algemeen: Biden heeft geen reputatie als een groot hervormer.

De Republikeinen en Trump concentreren zich op de ordeverstoringen. Trump onderstreept dat Minneapolis en de staat Minnesota worden bestuurd door Democraten met slappe knieën, die te terughoudend zijn om hard in te grijpen. Zaterdag wees Trump de vijand aan: „Het is Antifa en radicaal-links. Probeer de schuld niet op anderen te schuiven!” Antifa (van ‘antifascisten’) is de geuzennaam voor tegen het anarchisme aanschurkende linkse activisten.

Intussen adresseert de president níét de aanleiding voor de massale demonstraties: de structurele ongelijkheid tussen zwarte en witte Amerikanen. Hij heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van George Floyd, maar geen woord over politiegeweld of racisme. Het is voor Trump een lastig onderwerp. Hij heeft in het verleden meermaals machtsvertoon van extreem-rechtse groepen vergoelijkt. Het is een groep die hij niet graag van zich vervreemdt, hoezeer hij ook beweert dat hij „de beste president voor Afrikaans-Amerikanen” is, omdat hij de werkloosheid onder deze groep omlaag had gebracht – totdat de coronacrisis de economie lam legde.

Amerikaanse media berichtten dit weekend dat sommige adviseurs van de president hem vragen de natie vaderlijk toe te spreken, maar dat anderen proberen hem tegen zijn eigen instincten te beschermen. Die instincten zijn, gebaseerd op ervaringen uit het verleden, dat Trump de verschillen tussen zijn voor- en tegenstanders zal onderstrepen en de schuld geheel bij links probeert te leggen. Hij suggereerde dat rellen zouden leiden tot het neerschieten van plunderaars.

Zo wankelt Amerika naar de verkiezingen. Met een president die publiekelijk met geweld flirt, maar door de geheime dienst uit voorzorg naar de beveiligde kelder onder het Witte Huis werd geleid. En een oppositieleider, Joe Biden, die vanuit de tot tv-studio omgebouwde kelder van zijn eigen huis een zwakke stem is in het debat.