De woede begrijpt bijna iedereen in New York

Louisa Sloan (27) houdt een bord omhoog met de tekst ‘Hij is mijn vader, broer, oom, neef, vriend! His live matters.’ Ze staat voor de vierde dag op rij te demonstreren voor het Barclays congrescentrum in Brooklyn. Het plein in de wijk waar veel progressieve jonge mensen wonen was zondag wederom het hart van de anti-politie demonstraties in New York. „Ik heb een dochter van twee. Haar vader zou de volgende George Floyd kunnen zijn,” zegt Sloan. „Daarom ben ik hier, iedere dag.” Ze grijpt naar haar rugzak en pakt er een pak melk uit. „Die heb ik speciaal gekocht. Ik weet dat het weer een gekkenhuis wordt en dat de politie met traangas spuit. Meerdere van mijn vrienden zijn opgepakt.”

Plunderingen

De demonstraties leiden al dagen tot harde confrontaties. Zaterdagnacht werden meer dan 300 mensen gearresteerd in alle vijf de wijken van New York. Eerder die dag reed een politieauto op betogers in Brooklyn in, die niet wilden wijken. Meerdere betogers raakten gewond. Burgemeester Bill de Blasio verdedigde de agenten omdat de betogers ‘verkeerd zaten,’ tot woede van New Yorkers.

„Ik kom hier niet voor het geweld of de plunderingen,” zegt Sloan. De Target achter haar is alvast met hout dichtgespijkerd. Geen overbodige luxe, blijkt later die avond. Een groep demonstranten wil het warenhuis plunderen, maar wordt tegengehouden door medebetogers. „Mensen worden dronken en doen domme dingen,” zegt Sloan. „Maar ik begrijp hun woede wel. De witte agent die nu is opgepakt (voor de dood van Floyd) komt weg met een gevangenisstraf, waarvan waarschijnlijk een paar jaar voorwaardelijk. Het is geen opzet, zeggen ze dan. Als hij een zwarte man was geweest, had hij nu de doodstraf gekregen of levenslang. Het is geen eerlijk systeem.” Ze raakt geëmotioneerd. „Ik kon het filmpje persoonlijk niet uitkijken. Het is genocide wat er gebeurt met mijn gemeenschap.”

Mensen fotograferen een brandend politiebusje in Manhattan New York na rellen in de stad op 31 mei. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Ongehoorde frustraties

Twee vrouwen krijsen ‘Fuck tha Police’ tegen agenten die de ingang van het congrescentrum bewaken. Het gelijknamige nummer van N.W.A. wordt gedraaid. Betogers - veelal jong, zwart én wit - houden borden omhoog met ‘Defund those Racist Ass Police’, ‘White Silence is Violence,’ en ‘If you think breathing with a mask is hard, imagine being black.’ Ze scanderen ‘No justice, no peace, fuck these racist ass police,’ ‘Black Lives Matter’ en de namen van George Floyd en Breonna Taylor, de vrouw die in maart omkwam in Louisville toen de politie haar woning binnenviel, op zoek naar drugs.

Al die gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden, zegt tv-host Trevor Noah van The Daily Show in een video die afgelopen weekend viraal ging. ‘De maatschappij is een sociaal contract. Amerikanen van kleur is een set maatregelen opgedrongen die vervolgens continu tegenover hen worden geschonden. Waarom zouden zij zich dan wel aan hun deel houden?’

‘Rellen zijn de stem van ongehoorde frustraties,’ staat er op een bord dat James Audu (32) omhoog houdt. „Ik heb veel politiegeweld meegemaakt, daarom ben ik hier.” Bang voor corona is hij niet. „We hebben wel ergere dingen overleefd.” Laten we het niet alleen hebben over wat in Minneapolis is gebeurd, zegt democraat en lokaal politicus Jumaane Williams die onder luid gejuich de microfoon pakt. „Burgemeester De Blasio heeft op bijna alles gekort, behalve op de politie. Als hij dat geld zou investeren in onderwijs en gezondheidszorg, dan komen we ergens.”

Tegen het vallen van de avond verzamelen de betogers zich voor een vreedzame mars die het autoverkeer van de Manhattan Bridge verdringt. Tegen de achtergrond van de iconische kerstboomlichtjes in de skyline van Manhattan scanderen betogers zijn naam: ‘George Floyd’. ‘Our streets’ en ‘I can’t breath.’ Auto’s toeteren mee. Aan de andere kant van de brug komt het rond elf uur toch weer tot harde confrontaties. Agenten gaan demonstranten met knuppels te lijf. Ze spuiten van dichtbij met traangas. Een agent richt zijn pistool op betogers. De chique winkels van SOHO worden leeggeroofd, er ligt vuilnis te branden op iedere straathoek.