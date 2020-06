Ondanks de coronamaatregelen is de omzet in de zakelijke dienstverlening in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Wel gaat het om de laagste procentuele stijging in zeven jaar tijd. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwam er in het eerste kwartaal 2 procent meer geld binnen bij zakelijke dienstverleners als managementadviesbureaus en schoonmaakbedrijven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.

President Bouterse draait versoepeling Surinaamse coronamaatregelen terug

President Desi Bouterse van Suriname heeft in verband met de groei van het aantal coronabesmettingen besloten de versoepeling van de maatregelen terug te draaien.

„Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van Covid-19”, zei Bouterse maandagmiddag lokale tijd volgens Starnieuws in een tv-toespraak. „Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust, tegen alle regels in, in groot gevaar gebracht”.

Er gaat weer een avondklok gelden van 18.00 tot 06.00 uur, terwijl die de afgelopen weken pas om 23.00 uur in ging. Ook mogen nog maar maximaal vijf mensen bij elkaar komen en gaan de horeca en casino's weer dicht.

„Realiseert u zich dat wij Covid-vrij waren. Door onmaatschappelijk gedrag is de realiteit dat Covid-19 thans hoogtij viert in Suriname”, stelde de president. „Ons gezamenlijk doel is nu om besmettingen te vertragen, zodat de capaciteit van onze zorgverleners niet overbelast wordt”.

Het aantal actieve besmette gevallen in Suriname staat ondanks de felle bewoordingen van Bouterse volgens persbureau ANP op slechts achttien. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het virus 28 mensen positief getest. Van hen zijn er negen beter geworden en is er een overleden.

Bouterse leed bij de verkiezingen van vorige week een nederlaag, maar de officiële uitslag is nog altijd niet bekend gemaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zondag weten dat het verwerken van de uitslagen voorlopig wordt gestaakt, vanwege een coronabesmetting in de sporthal waar de stemmen worden geteld en gecontroleerd.