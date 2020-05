Waterbedrijf Vitens waarschuwt voor watertekort in Oost-Nederland

Waterbedrijf Vitens doet deze zondag met klem een beroep op de inwoners van Gelderland en Overijssel om zuinig aan te doen met drinkwater, omdat er een watertekort dreigt. Dit betekent zo kort mogelijk douchen, niet de tuin sproeien en vooral geen zwembadjes en opzetbaden vullen. Het advies blijft in elk geval tot dinsdag van kracht. In verschillende gemeenten is de waterdruk verlaagd.

„We zien het waterverbruik enorm toenemen”, zegt een Vitens-woordvoerder. „Soms is er een ochtendpiek of een avondpiek. Dan vul je gedurende de dag je reservoir bij. Maar nu zien we 45 of 47 procent extra verbruik, op sommige plekken zelfs 70 procent meer verbruik. Dan slinkt de voorraad sneller dan hij bijgevuld kan worden.” Het waterbedrijf vermoedt onder andere dat veel mensen een zwembad aan het opzetten zijn in de tuin en dat dit bijdraagt aan de schaarste.

Om te voorkomen dat er straks geen drinkwater meer uit de kraan komt, vraagt Vitens mensen nu extra zuinig te zijn. Inwoners worden ook opgeroepen om geen was te doen en auto’s niet te wassen. „Wees gewoon heel bewust met waar je water voor verbruikt”, zegt de Vitens-woordvoerder.

Het is vrij vroeg in het jaar voor een waterwaarschuwing vanwege droogte. Volgens Vitens is het een combinatie van factoren die nu bijdraagt aan het watertekort. Zo hebben mensen vrij vanwege Pinksteren en ze zijn thuis door de coronacrisis, waardoor ze meer water verbruiken. Ook is er veel zon geweest en weinig regen gevallen. Het gebied waar nu de waarschuwing voor is afgegeven, is bovendien gelegen op hogere zandgronden, die altijd wat droger zijn.