Israëlische politie schiet verstandelijk beperkte Palestijn dood

In het centrum van Jeruzalem is zaterdagavond gedemonstreerd tegen de dood van Eyad Hallaq (32), een ongewapende en verstandelijk beperkte Palestijn die ‘s ochtends werd doodgeschoten door de Israëlische grenspolitie. Op straat en op sociale media trokken mensen een parallel met de Verenigde Staten, waar tienduizenden al de hele week de straat op gaan tegen politiegeweld aldaar.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn regering vanaf 1 juli delen van de bezette Palestijnse gebieden wil annexeren. De Palestijnen in Oost-Jeruzalem weten uit ervaring wat dat betekent.

Hallaq had een autistische stoornis en was volgens zijn familie zaterdagochtend te voet onderweg naar zijn school voor speciaal onderwijs, in het centrum van de oude stad. Volgens de Israëlische politie had Hallaq „een verdacht object dat op een pistool leek” bij zich. Toen agenten hem daarop aanspraken en maanden het voorwerp te tonen, zou Hallaq niet hebben geluisterd en het juist op een lopen hebben gezet. Agenten zetten een achtervolging in, die eindigde in een doodlopende steeg. Een leidinggevende had volgens dagblad Haaretz het bevel gegeven niet te schieten. Een jongere agent deed dat toch, met dodelijke afloop.

Intifada

Volgens The Jerusalem Post hebben de betrokken agenten in hun verhoor aangegeven dat er sprake was van een misverstand. De grenspolitie – een eenheid die specifiek actief is in bepaalde Arabische wijken – assisteerde de reguliere politie van Jeruzalem en zou van hen hebben doorgekregen dat Hallaq een terrorist was. Daar was hij volgens zijn familie, die met Haaretz sprak, gezien zijn stoornis „nooit toe in staat” geweest.

Er wordt in Israël rekening gehouden met escalatie van volgende protesten om Hallaqs dood, die volgens Hamas „het sadisme van de Israëlische autoriteiten” toont. De Palestijnse groepering die vooral op de Gazastrook invloedrijk is, schrijft in een verklaring dat „zulke misdaden brandstof vormen voor de revolutie van het Palestijnse volk”. „Het verweer van ons volk zal zoals altijd verzet en intifada zijn.”