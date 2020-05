Hevige protesten in VS, steden stellen avondklok in

Hevige protesten naar aanleiding van de dood van een ongewapende zwarte man door politiegeweld in Minneapolis hebben zich zaterdag uitgebreid naar tientallen Amerikaanse steden. Autoriteiten in meerdere grote steden, waaronder Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Miami en Atlanta, hebben een avondklok ingesteld in een poging orde te herstellen.

Op meerdere plaatsen kwam het zaterdag tot rellen bij demonstraties naar aanleiding van de dood van George Floyd, die maandag overleed nadat een politieagent minutenlang een knie op zijn nek had geduwd. Vreedzame demonstraties liepen uit op ongeregeldheden waarbij verkeer werd geblokkeerd, brand werd gesticht en betogers botsten met oproerpolitie, die op meerdere plaatsen traangas inzette en schoot met rubberkogels.

In Philadelphia raakten zeker dertien politieagenten gewond bij rellen in het centrum van de stad, waarbij brand werd gesticht en winkels werden geplunderd. Zeker vier politieauto’s zijn daarbij in vlammen opgegaan. Betogers bekladden een standbeeld van voormalig burgemeester Frank Rizzo, die door critici is beschuldigd van discriminatie, met grafitti en probeerden het omver te halen. Autoriteiten in de stad hebben een avondklok afgekondigd van 20:00 uur op zaterdagavond (plaatselijke tijd) tot zondagochtend 7:00 uur.

In Los Angeles is een deel van het centrum afgesloten na rellen waarbij meerdere politieauto’s in brand werden gezet. Burgemeester Eric Garcetti kondigde een avondklok af in het centrum vanaf 20:00 uur (plaatselijke tijd) tot 5:30 uur.

In Washington verzamelden honderden demonstranten zich bij het ministerie van Justitie, waar ze scandeerden ‘Black Lives Matter’, het motto van de beweging om politiegeweld tegen zwarte Amerikanen aan de kaak te stellen. Een groot aantal van hen trok daarna naar het Witte Huis, waar ze tegenover de politie kwamen te staan.

Dit bericht wordt uitgebreid.