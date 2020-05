Crew Dragon veilig aangekomen bij internationaal ruimtestation

Negentien uur na vertrek uit Florida, is de Crew Dragon met twee Amerikaanse astronauten zondag aangekomen bij het internationaal ruimtestation (ISS). Het is voor het eerst dat dit met een ruimteschip van een commerciële partij, het bedrijf SpaceX van Elon Musk, is gebeurd. Ook is het voor het eerst sinds 2011 dat een ruimtecapsule die vertrokken is uit de VS, aankomt bij het ISS.

Het SpaceX-toestel kwam vijftien minuten eerder aan dan gepland. Op camerabeelden is te zien dat de rode, groene en witte lichten van de capsule langzaam naderden, en de Crew Dragon uiteindelijk succesvol aankwam bij het ruimtestation. Op dat moment hing het ISS boven de Chinees-Mongoolse grens. Een van de twee astronauten, Douglas Hurley, feliciteerde NASA en SpaceX met het succes: „Het is een ware eer geweest om deel uit te maken van deze inspanning.”

De eerste mijlpaal op het gebied van ruimtevaart was al zaterdag, toen de Crewdragon de lucht in werd geschoten met een Falcon-9-raket, een herbruikbare raket van SpaceX. Tot nu hadden alleen de VS, Rusland en China succesvol astronauten naar de ruimte geholpen.

