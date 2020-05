Ook in andere steden bestaat die zorg. In Los Angeles maande Barbara Ferrer, hoofd van de openbare gezondheidsdienst, betogers om mondkapjes te dragen. „Toon respect voor elkaar door gezichtbedekking te dragen, zodat druppeltjes uit je luchtwegen niet onbedoeld terechtkomen in de mond, neus of ogen van iemand anders", zei zij.

De demonstraties in vele steden over de dood van George Floyd, die overleed nadat een politieagent minutenlang een knie op zijn nek had geduwd, vallen samen met een geleidelijke versoepeling van coronaregels en bevelen om thuis te blijven. Gezondheidsexperts waarschuwen dat patiënten zonder symptomen onbewust anderen kunnen besmetten bij bijeenkomsten waarbij mensen dicht op elkaar staan en leuzen roepen zonder gezichtsmaskers te dragen.

Hevige protesten in een groot aantal Amerikaanse steden naar aanleiding van de dood van een ongewapende zwarte man door politiegeweld in Minneapolis hebben geleid tot vrees dat de samenscholingen een nieuwe toename zullen veroorzaken van besmettingen met het coronavirus. Dat schrijft AP.

Op Aruba zijn meer dan 2.100 mensen getest. Bij 101 personen is Covid-19 vastgesteld, drie mensen zijn overleden. Alle andere patiënten zijn hersteld. Wel zitten nog meer dan 160 mensen in quarantaine.

Aruba wil zo snel mogelijk weer toeristen ontvangen, nu het eiland volgens de Arubaanse regering 'coronavrij' is. De laatste patiënt met Covid-19 is volgens de autoriteiten uit het ziekenhuis ontslagen, meldt het ANP.

Trump wil G7-top uitstellen en Rusland uitnodigen

De Amerikaanse president Donald Trump wil de topontmoeting van de G7 uitstellen van juni tot het najaar, en ook andere landen uitnodigen, waaronder Rusland. Dat heeft hij zaterdag verklaard, meldt AP.

De jaarlijkse top van de groep van rijke industrielanden zou oorspronkelijk in juni worden gehouden in het presidentiële buitenverblijf Camp David, in de staat Maryland. In verband met het coronavirus werd in maart besloten op de top in plaats daarvan via videovergadering te houden.

Op 20 mei kwam Trump terug op dat besluit, door op Twitter te verklaren de ontmoeting in juni toch op Camp David te willen organiseren. Zaterdag liet de Duitse Bondskanselier Angela Merkel echter weten niet aanwezig te zullen zijn, als de situatie rond het coronavirus niet wezenlijk zou zijn veranderd.

De G7 bestaat uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan. Volgens Trump is de samenstelling van de groep „achterhaald” en weerspiegelt hij niet wat er in de wereld gebeurt. Hij noemde Rusland, Australië, Zuid-Korea en India als landen die hij ook wil uitnodigen.

Trump zei aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One dat hij nog geen nieuwe datum heeft gekozen. Volgens hem kan de top in september worden gehouden, rond de periode van de jaarvergadering van de Verenigde Naties. Ook liet hij de mogelijkheid open dat de top wordt uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen in november.