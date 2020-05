Bayern München onderzoekt toelaten supporters

Belgische prins biedt excuses aan voor overtreden coronamaatregelen

De Belgische prins Joachim heeft excuses aangeboden voor het niet naleven van de coronamaatregelen in Spanje. Hij ging naar een feest in Córdoba zonder na aankomst in Spanje eerst de verplichte twee weken zelfquarantaine in acht te nemen en is nu zelf besmet met het coronavirus.

De 28-jarige prins Joachim stuurde een verklaring naar persbureau EFE waarin hij erkent „niet alle quarantainemaatregelen te hebben gerespecteerd” en zegt zijn daden „diep te betreuren” en „de gevolgen ervan zal aanvaarden”.

De oudste zoon van prinses Astrid is slechts tiende in de lijn van troonopvolging en doet altijd zijn best buiten de publiciteit te blijven, maar is nu door zijn gedrag wereldnieuws geworden.