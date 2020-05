Mijn vriend en ik tikten twee jaar geleden een tweedehands vaatwasser op de kop. Na de eerste afwasbeurt zagen we dat het water niet werd weggevoerd en op de bodem bleef liggen. Maar ja, gekocht is gekocht en repareren was ook weer zo wat. Meer dan twee jaar schepten we met lichte irritatie, maar vooral ook met veel geduld, na elke beurt vier liter water met een bakje van de bodem. Totdat we er echt helemaal genoeg van hadden en een nieuwe bestelden. Terwijl de bezorger de machine installeerde zei hij: „Jullie moeten nog wel de waterafvoer in jullie keuken even opendraaien.”

Insturen via Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 mei 2020