Trump dreigt met inzet leger bij protesten om dood George Floyd

Terwijl de Verenigde Staten zich opmaken voor nog een dag met grootschalige protesten tegen politiegeweld, dreigt president Donald Trump met de inzet van het leger, honden en wapens. De president zei zaterdag dat het leger „heel snel” aanwezig zal zijn als de protesten uit de hand lopen, meldt persbureau Reuters. Als demonstranten in Washington het hek van het Witte Huis weten te doorbreken, kunnen zij „de allergemeenste honden en de meest onheilspellende wapens” verwachten. De protesten zijn een reactie op de dood van George Floyd, de zwarte man die eerder deze week in Minneapolis overleed nadat hij in een nekklem was gelegd door een agent.

Minister van Justitie William Barr riep zaterdag op tot rust en stelde dat de protesten zijn „gekaapt” door een groepje „radicalen en opruiers”. Volgens Barr maken zij misbruik van de ontstane situatie om hun „eigen gewelddadige plannen door te drukken”. Hij benadrukte dat het verboden is om naar een andere staat te reizen om „deel te nemen aan gewelddadige rellen of hiertoe aan te zetten”.

Gouverneur Tim Walz van Minnesota, waar Minneapolis ligt, stelde zaterdag eveneens dat de onrust in zijn staat veroorzaakt wordt door een kleine groep die grotendeels van buiten Minnesota zou komen. Hij zei dat een „een gecontroleerde groep van opruiers”, white supremacy-activisten en leden van drugskartels betrokken waren bij de gewelddadigheden.

Reservisten en noodtoestanden

Walz verwacht dat de protesten op zaterdag nog „feller” zullen worden, wat voor hem reden was om alle reservisten van de National Guard voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog te mobiliseren. In de steden Atlanta en Portland is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de onrust.

Het is de vijfde dag dat er grootschalige protesten worden verwacht. De eerste dagen waren de demonstraties relatief vreedzaam, maar vrijdagavond en -nacht kwam het op verschillende plekken tot onlusten. In verschillende steden vonden botsingen met de politie plaats en werden gebouwen en politieauto’s vernield. In Detroit kwam een demonstrant om het leven toen iemand vanuit een auto op de menigte schoot.

De demonstranten eisen een einde aan politiegeweld en racisme en willen dat de agenten die betrokken waren bij de dood van Floyd worden veroordeeld voor moord. Deze week werden de vier betrokken agenten gearresteerd en vrijdag werd bekend dat de man die Floyd in een nekklem had gelegd, is gearresteerd op verdenking van moord of doodslag. Minister van Justitie Barr beloofde zaterdag dat er „gerechtigheid” zal komen in de zaak.