Surinaamse oppositie sluit al akkoord voor nieuwe regering

Hoewel er nog altijd geen definitieve verkiezingsuitslag bekend is gemaakt, met inmiddels 99,5 procent van de stemmen geteld, hebben vier Surinaamse oppositiepartijen, waaronder de VHP van oppositieleider en beoogd president Chan Santokhi alvast een coalitie gevormd. Zij geven daarmee een signaal aan de bevolking dat ze geen tijd willen verliezen en ook aan de NDP van huidige president Desi Bouterse.

Zaterdagmiddag lokale tijd in Paramaribo tekenden de vier partijen, waar ook politicus en voormalig Junglecommandoleider Ronnie Brunswijk deel van uitmaakt met zijn oppositiepartij ABOP, een samenwerkingsovereenkomst voor de komende regeerperiode 2020-2025.

„Alleen deze heren voeren gesprekken met elkaar en met niemand anders”, zei Chan Santokhi. Hij gaf zo richting de NDP van Bouterse het duidelijke signaal dat het geen zin heeft om nog te pogen met andere partijen een coalitie te vormen.

De vier partijen (naast de VHP en de ABOP ook de NPS en de PL) hebben de belangrijkste functies binnen de te vormen regering al verdeeld. Zo gaat Santokhi voor het presidentschap. Ronnie Brunswijk is de kandidaat om voorzitter van het parlement te worden, in Suriname een invloedrijke functie. Brunswijk, die in Suriname behalve politicus, ook ondernemer is en een aantal goudmijnen bezit, is in Nederland en Frankrijk veroordeeld voor drugshandel.

De VHP en de ABOP krijgen verreweg de meeste ministeries, waarbij het vicepresidentschap naar de ABOP gaat. De VHP krijgt als verreweg de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels de belangrijkste ministeries, waaronder Financiën (inclusief Planning), en ook Buitenlandse Zaken (waarvan Internationale Samenwerking en Handel deel uitmaken).

Nieuw ministerie van Olie en Gas

De NPS van Gregory Rusland, die met drie zetels meedoet in de nieuwe coalitie, krijgt twee ministeries, waaronder een nieuw op te richten ministerie van Olie en Gas. Eerder dit jaar werden er twee grote olievondsten gedaan voor de kust van Suriname. De NPS leek er in eerste instantie wat bekaaid vanaf te komen, maar kreeg na een nieuwe gesprek alsnog meer. Paul Somohardjo (77) leider van de Javaans partij Pertjaja Luhur keert terug in de regering en is beoogd minister van Binnenlandse Zaken. In 2002, in zijn toenmalige functie als minister van Sociale Zaken in de regering-Venetiaan werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor aanranding van een deelneemster van de Miss Jawa verkiezing.

De sfeer tussen de vier oppositiepartijen was zaterdagmiddag opgetogen, energiek en optimistisch.

‘Nieuwe wind’

„Er waait een nieuwe wind, dit is een historisch moment”, zo kondigde de woordvoerder de bijeenkomst in Paramaribo aan. Santokhi zei dat de partijen binnen een maand een regeerakkoord willen presenteren. Voor de eerste zes maanden komt er een plan om de enorme economische crisis van het bijna failliete land aan te pakken en de koers te stabiliseren. Bestrijding van armoede en aantrekken van investeerders naar Suriname staan ook hierbij hoog op de agenda. Hij zei dat „alle Surinamers” nodig zijn en dat daarom ook wordt gesproken met partijen die geen zetels hebben gehaald. „Wij willen de stem zijn van het Surinaamse volk”, aldus Santhokhi.

Hij zei ook dat het de versterking van instituties prioriteit heeft, waarbij hij met name rechtspraak, vervolging en opsporing noemde. Die zullen ook een belangrijke rol spelen bij corruptiebestrijding.

Brunswijk zei dat er „geen heksenjacht” zal komen op NDP’ers. „We vragen wel van de NDP ook om de uitslag te respecteren”, zei hij.

Ondanks deze nu al gevormde coalitie, is het niet zeker dat het lukt om de president in het parlement te kiezen. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig, oftewel 34 zetels. De partijen hebben samen 33 zetels. Mogelijk dat de BEP (2 zetels), net als de ABOP een partij van Marrons, steun geeft. Brunswijk zei ervoor te zullen zorgen dat er voldoende steun komt.

Zo niet dan moet de nieuwe president worden gekozen in de zogeheten Verenigde Volksvergadering (VVV), waarin ook honderden regionale gekozenen zitten. In het verleden is wel gebleken dat daar omkoping op de loer ligt. Maar volgens de verkiezingsuitslagen hebben de partijen die nu een coalitie willen vormen daarin een zeer grote meerderheid.