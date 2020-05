Striptekenaar Eric Schreurs - bekend van Joop Klepzeiker - overleden

Striptekenaar Eric Schreurs is vrijdag op 61-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leiden. Dat heeft zijn collega en vriend Guido van Driel zaterdag bevestigd op Facebook. Schreurs is bekend van de strips rondom cultfiguur Joop Klepzeiker, die in de jaren tachtig en negentig werden gepubliceerd in Nieuwe Revu.

De meesten zullen de strips over Joop Klepzeiker kennen van de hoeveelheid viezigheid en ruwheid die erin voorkwam. Schreurs verwerkte in veelvoud grove humor, poep, kots en naakt in zijn verhalen. Ook de personages zijn zeer karikaturaal - denk aan dikke prostituees met enorme lippen en borsten. Joop Klepzeiker zelf is een dikke, onnozele man en in de woorden van Schreurs een „eeuwige loser”.

De verhalen over Klepzeiker werden gebundeld en uiteindelijk zou Schreurs negentien albums over de antiheld uitbrengen, waarvan de laatste in 2003 werd gepubliceerd. Van de stripboeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Volgens Van Driel is Schreurs zelfs „even miljonair geweest” dankzij zijn werk. De tekenaar maakte ook andere strips, zoals Geharrebar en Dick van Bil. In 2002 ontving hij de Stripschapprijs voor zijn hele oeuvre.

Schreurs is volgens Van Driel overleden aan hartfalen. Hij dankt zijn vriend voor zijn „melancholie, humor en totale gebrek aan behaagzucht”. Schreurs laat zijn ouders en twee kinderen achter.

