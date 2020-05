Poseren aan het hof van Versailles

De inspiratie voor haar nieuwe expositie Venus & Mercury in Huis Marseille vond fotografe Viviane Sassen (1972) in Versailles. Ze maakte er nieuwe werken die teruggrijpen op verhalen over de Franse hofhouding in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze zijn onder andere geïnspireerd door de levens van Marie-Antoinette, koninklijke maîtresses, gifmengers en waarzegsters en door de erotische en ziektegeschiedenissen die zich in de Franse hofhouding voltrokken.

‘Venus’ verwijst naar de godin van de liefde en lust, ‘Mercury’ naar kwik, het middel waarmee men vroeger geslachtsziektes probeerde te genezen. Een vermeende zwarte bastaarddochter van de koningin van Frankrijk – Louise Marie-Thérèse, die in 1664 geboren werd – is een van de illustere figuren uit de geschiedenis van het Franse hof die Viviane Sassen inspireerden tot het maken van fotowerken die met inkt en verf bewerkt zijn en in de Tuinzaal van Huis Marseille hangen. In de stijlkamers van het paleis van Versailles fotografeerde Sassen de uit het stadje Versailles afkomstige meisjes Charline, Blanche en Leila.