Pokerspel Lufthansa werkt: steunvoorwaarden afgezwakt

De commissarissen van Lufthansa hebben deze week laten zien dat het kan lonen om niet direct akkoord te gaan met door de Europese Commissie opgelegde voorwaarden voor staatssteun in deze coronacrisis. De Duitse luchtvaartmaatschappij kreeg het voor elkaar dat Brussel zijn eisen verlaagde – in de bestuurskamers van grote, noodlijdende Europese bedrijven zal deze dagen dan ook met belangstelling zijn gekeken naar het pokerspel van Lufthansa.

Begin deze week bereikten de raad van bestuur van Lufthansa, de Duitse regering en de Europese Commissie al een akkoord voor steun van in totaal 9 miljard euro. De raad van commissarissen van de luchtvaartmaatschappij, voor de helft bestaand uit werknemersvertegenwoordigers, zette daar echter een streep door. Volgens de toezichthouders waren de voorwaarden van de Europese Commissie te ongunstig voor het bedrijf.

Knooppunten

Naar verluidt wilde de Europese Commissie dat Lufthansa op de voor het bedrijf belangrijke knooppunten Frankfurt en München 72 start- en landrechten zou inleveren, om daarmee concurrenten meer kans te geven. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou dat Lufthansa 1,2 miljard euro aan omzet hebben gekost. En hoewel ook de toezichthouders erkenden dat de staatsinjectie de enige optie was voor Lufthansa om voort te blijven bestaan, durfden ze het aan om nee te zeggen.

En met succes, blijkt nu. Na onderhandeling tussen de Duitse regering en de Europese Commissie zijn de voorwaarden aangepast, waarna zaterdagochtend het bestuur van Lufthansa in een persbericht bekendmaakte die te accepteren. „De reikwijdte van de voorwaarden van de Europese Commissie is in vergelijking met de eerste indicaties verminderd”, onderstreept de luchtvaartmaatschappij. Lufthansa schrijft er nu mee in te stemmen dat het de komende drie jaar niet 72 maar slechts 24 slots op de luchthavens in Frankfurt en München moet overdragen. Aan die slots zijn bovendien voor concurrenten bemoeilijkende voorwaarden verbonden.

Nieuwe concurrent

Er is bedongen dat die slots naar één Europese concurrent kunnen gaan, die nu nog niet vliegt op de twee vliegvelden. Pas als daar na anderhalf jaar nog geen belangstelling voor is, mogen de huidige concurrenten van Lufthansa op die vliegvelden, zoals bijvoorbeeld Ryanair, aanspraak maken op de slots – waar dan nog maar anderhalf jaar van rest. Nog een flinke beperkende voorwaarde: de maatschappij die rechten wil hebben, mag zelf geen staatssteun hebben ontvangen.

De commissarissen van Lufthansa komen maandag bijeen om zich over het nu bereikte compromis te buigen. Als zij groen licht geven, moeten de aandeelhouders nog hun fiat geven. Er is haast geboden: Lufthansa vervoert vanwege de coronacrisis nog maar een honderdste van het normale aantal passagiers en het bedrijf verliest al weken 1 miljoen euro per uur.

9 miljard euro Wat behelst het reddingsplan? Lufthansa, en diens dochterbedrijven Swiss, Austrian Airlines, Eurowings en Brussels Airlines, ontvangen een kapitaalinjectie van de Duitse overheid van 5,7 miljard euro. Daarnaast wil de Duitse overheid garant staan voor maximaal 3 miljard euro aan leningen aan het bedrijf via de Duitse staatsbank KfW, met een looptijd van 3 jaar. Via een staatsfonds koopt de Duitse regering voor 300 miljoen euro 20 procent van de aandelen. Dat kan worden verhoogd naar net iets meer dan 25 procent, om een vijandige overname te blokkeren. De staat krijgt twee zetels in de raad van commissarissen. Er gelden geen ‘groene’ voorwaarden, zoals eerder wel gebeurde bij de staatssteun die Air France-KLM ontving.