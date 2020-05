Oud-burgemeester Jos Heijmans daagt gemeente Weert voor rechter

Oud-burgemeester van Weert Jos Heijmans heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Weert omdat zij beslag heeft gelegd op zijn zakelijke communicatie. Dat bevestigt Heijmans’ advocaat Jan van der Grinten zaterdag na berichtgeving van dagblad De Limburger. Tegen Heijmans (D66) loopt sinds januari een integriteitsonderzoek wegens een subsidie die hij zou hebben gegeven aan stichting waar hij zelf voorzitter van is.

Waarom de gemeente beslag heeft laten leggen op de communicatie, wil een woordvoerder niet zeggen. Daar wil de gemeente tijdens de zitting, die dient op 8 juni, pas meer over kwijt, zegt de woordvoerder. Volgens de NOS heeft de beslaglegging te maken met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat De Limburger heeft ingediend.

Onrechtmatig

Advocaat Van der Grinten zegt dat de beslaglegging van Heijmans’ zakelijke communicatie, onder meer e-mails en WhatsApp-gesprekken, onrechtmatig is en in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee ondermijnt de gemeente volgens de raadsman Heijmans’ ambt als burgemeester. De gemeenteraad zou „strikt vertrouwelijke informatie” in handen krijgen die niet voor haar bestemd is, zoals communicatie met het OM en politie.

Tegen Heijmans loopt sinds januari een integriteitsonderzoek, waarvan de resultaten aanstaande woensdag besproken worden in de Weertse gemeenteraad. Hij zou buiten de gemeenteraad om een subsidie van 23.000 euro hebben gegeven aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is. In januari trad Heijmans tijdelijk terug als burgemeester. In mei kondigde hij aan zijn ambt helemaal neer te leggen.

