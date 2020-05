‘Orde van Advocaten begint onderzoek naar advocaat Kasem’

Evert Jan Henrichs, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van advocaat Khalid Kasem. Dat schrijft persbureau ANP zaterdag op basis van een verklaring van de Orde van Advocaten. Kasem, verbonden advocatenbureau De Vries & Kasem, zou vertrouwelijke informatie uit een lopende strafzaak hebben doorgespeeld aan de organisatie rondom topcrimineel Ridouan Taghi.

Dit zou in 2015 al zijn gebeurd. Tegenover het persbureau spreekt een woordvoerder van de Orde van een „heftige beschuldiging”. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren. Eerder deze week lichtte het Openbaar Ministerie de deken van de Orde van Advocaten in over de verdenkingen. De Orde was zaterdagavond voor NRC niet bereikbaar voor commentaar.

Kasem was in 2015 als advocaat betrokken bij een onderzoek naar de liquidatiebende rond Taghi, getiteld 26Koper. Het onderzoek was gericht op een grote wapenvondst in Nieuwegein, waarbij kalasjnikovs, handgranaten werden aangetroffen. Kasem ontkende in het AD stellig informatie uit dat dossier doorgespeeld te hebben.

Kasem is samen met Peter R. de Vries en diens zoon oprichter van het Amsterdamse advocatenkantoor De Vries & Kasem. De misdaadjournalist maakte eerder bekend te zullen stoppen bij het kantoor. Volgens het AD zou de advocaat vroeger een klasgenoot zijn geweest van Taghi, de belangrijkste verdachte in de strafzaak Marengo.

Kasem was tot voor kort ook in de race om presentator Matthijs van Nieuwkerk te vervangen in een nieuwe formule van De Wereld Draait Door, schrijft het AD. Hij zou hier volgens een woordvoerder van BNNVARA vanaf hebben gezien om zich te kunnen verweren tegen de beschuldigingen.