Gewelddadige protesten VS tegen politiegeweld

In tientallen Amerikaanse steden was het vrijdagavond en -nacht onrustig. Duizenden betogers gingen de straat op tegen politiegeweld, meldt persbureau Reuters. Bij protesten in Detroit werd een negentienjarige jongen doodgeschoten. In de Amerikaanse stad Atlanta verzamelden betogers zich bij het hoofdkantoor van nieuwszender CNN.

In Detroit werd vrijdag aanvankelijk vreedzaam gedemonstreerd tegen politiegeweld. Rond 23.30 uur loste iemand vanuit een auto schoten op de groep demonstranten, zei een woordvoerder van de politie tegen Reuters. Een negentienjarige jongen werd geraakt en overleefde dit niet. Over de dader en het slachtoffer werd verder geen informatie naar buiten gebracht.

Lees hier wat onze correspondent Bas Blokker schreef over het geweld: Politiegeweld bestrijden met video: ‘Film dit!’

Na urenlange vreedzame demonstraties in het centrum van Atlanta, werd de sfeer plots vijandig, schrijft Reuters. Betogers beklommen het grote CNN-logo voor het hoofdkantoor, spoten er leuzen op met graffiti en zwaaiden met Black Lives Matter-vlaggen. Ook werd ingeslagen op politieauto’s, een politieauto in brand gezet en een restaurant vernield. Eerder vrijdag werd in Minnesota CNN-presentator Omar Jimenez kortstondig aangehouden met zijn medewerkers terwijl ze verslag deden van rellen in de stad.

Bij onder meer het Witte Huis in Washington en in New York, Los Angeles en Houston waren ook grootschalige protesten.

Zie hieronder enkele beelden van de protesten in de Verenigde Staten. Tekst gaat verder onder de foto’s

Demonstranten bij het Barclays Center in Brooklyn, New York. N.Y.P.D. staat voor New York Police Department. Foto Justin Heiman/Getty Images/AFP Een demonstrant schreewt tegen de politie in Los Angeles. Foto Mark Ralston/AFP Een politieagent wordt belaagd bij een demonstratie in Detroit. Foto Matthew Hatcher/AFP Politieauto’s werden stukgeslagen bij protesten in Atlanta. Foto Elijah Nouvelage/Getty Images/AFP Een confrontatie tussen een betoger en de politie in Atlanta. Foto Elijah Nouvelage/Getty Images/AFP

George Floyd

De protestgolf is een reactie op de dood van de 46-jarige George Floyd in Minneapolis maandag. De zwarte ongewapende Floyd werd toen aangehouden door de politie en tegen de grond gewerkt. Een agent zette minutenlang zijn knie op Floyds nek, tot hij bewusteloos raakte. Hij overleed later in het ziekenhuis. De agent is vrijdag aangehouden en aangeklaagd voor dood door schuld en doodslag.

Burgemeester Keisha Lance Bottoms sprak vrijdag de betogers in Atlanta toe. „Dit is geen protest. Dit is niet in de geest van Martin Luther King jr. Dit is chaos”, zei ze in een emotionele toespraak. „Als je om deze stad geeft: ga naar huis!”

„Jullie beschamen onze stad”, vervolgde ze tegen de betogers. „Jullie beschamen het leven van George Floyd en ieder ander die is vermoord in dit land. Wij zijn beter dan dat. Wij zijn beter dan deze stad. Wij zijn beter dan dit land. Ga naar huis, ga naar huis.”

Bekijk hier de volledige speech van burgemeester Keisha Lance Bottoms.