Eerste commerciële bemande raket gelanceerd door SpaceX

De eerste commerciële bemande raket van SpaceX is zaterdagavond gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. In de ‘Crew Dragon’ zitten twee astronauten van de Amerikaanse ruimtevaartmaatschappij NASA. Het is de eerste keer in negen jaar tijd dat NASA-astronauten vanaf Amerikaanse bodem de ruimte ingaan.

De raket zou woensdag de ruimte ingaan, maar de lancering werd uitgesteld vanwege slecht weer. Op de website en sociale media-kanalen van SpaceX is de reis van de raket te volgen. De astronauten, Bob Behnken en Doug Hurley, zullen negentien uur onderweg zijn naar het Internationaal Ruimtestation (ISS), waar ze enkele maanden zullen verblijven.

De Crew Dragon is gebouwd door Elon Musks SpaceX. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een commercieel bedrijf een bemande vlucht de ruimte instuurt. Hiervoor lukte het alleen drie overheden, die van de Verenigde Staten, China en Rusland, om een dergelijke vlucht mogelijk te maken.

