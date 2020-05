Lufthansa akkoord met voorwaarden steunpakket

'Virologen pleiten voor minder strenge handhaving buiten'

Een groep virologen pleit in het AD voor minder strenge handhaving van de coronaregels op stranden en in bossen en parken. Volgens de experts vinden er buiten veel minder besmettingen plaats dan binnen.

„Er zal misschien een keer iemand besmet worden. Maar snelle verspreiding van de pandemie vindt er gewoon niet plaats. Dat zou je als overheid toch moeten meenemen in je risicoafweging”, zegt viroloog Louis Kroes van het LUMC in Leiden tegen de krant.

De experts benadrukken wel dat 1,5 meter het uitgangspunt moet blijven, maar dat een te starre benadering door ordehandhavers niet nodig is. Volgens de virologen is uit onderzoek gebleken dat virusdeeltjes in de buitenlucht veel sneller vervliegen dan binnen, waardoor de kans op een coronabesmetting bij kort contact tussen mensen heel klein is.